Lázcsillapítás a különböző életkorokban

Láznak a 38 fok feletti testhőmérsékletet nevezzük. Nem számít önálló betegségnek, hanem annak a tünete, hogy a szervezet védekezik valami – a legtöbbször valamilyen kórokozó – ellen. Mértékéből és tartósságából nem lehet következtetni a kiváltó ok súlyosságára, hiszen enyhébb kórkép is okozhat akár hosszabb ideig tartó, magas lázat, ahogyan súlyosabb betegség mellett is lehet valaki láztalan.

A testhőmérséklet emelkedése jól felismerhető tünetekkel jár együtt: ilyen a forró tapintású – kezdetben sápadt, tartósan magas láz esetén pedig kipirult – bőr, csillogó szemek, bágyadtság, rossz közérzet, szapora pulzus, de kísérheti fejfájás és hányás is. Amikor a láz emelkedő szakaszban van, a test izommunkával hőt generál, ami hidegrázással jár együtt, amikor pedig a testhőmérséklet csökkenésnek indul, az erek kitágulnak és megjelenik az izzadás. Lázat azonban csak akkor kell csillapítani, ha az rossz közérzettel és erőteljes levertéggel jár együtt. Szükségessége nem a láz mértékétől, hanem mindig a beteg általános állapotától függ.

LÁZNAK A 38 FOK FELETTI TESTHŐMÉRSÉKLETET NEVEZZÜK. FOTÓ: GETTY IMAGES

Lázcsillapítás gyermekkorban

A születés utáni első három hónapban lázas állapot csak ritkán fordul elő, éppen ezért, ha testhőmérséklete mégis felugrik, az akár súlyosabb bajt is jelezhet. Egyéves kor alatti babák esetében mindig értesítsük róla a gyermekorvost. Nagyobb gyerekeknél azonban már kifejezetten gyakorinak számít a testhőmérséklet emelkedése, ami a leggyakrabb ártalmatlan vírusfertőzések mellett jelenik meg. Amennyiben a láz mellett a gyermek jó általános állapotban van nem szükséges csillapítani. Arra azonban figyeljünk, hogy biztosítsuk számára a nyugodt légkört, öltöztessük jól szellőző, könnyű ruhába és kiemelten figyeljünk oda a folyamatos folyadékpótlásra. Abban az esetben, ha a gyermek rosszul érzi magát, a megszokotthoz képest aluszékonyabb, elfekszik, indokolt lehet a lázcsillapítás.

Fizikai lázcsillapítás

A korábban – nem csak gyermekeknél – előszeretettel alkalmazott hőfürdőt, valamint a priznic néven is ismert testborogatást ma már egyre kevésbé alkalmazzák. Ennek egyik oka lehet, hogy kellemetlenségekkel járhat együtt, különösen akkor, ha nem megfelelő a kivitelezésük. Emellett, a hőelvonáson alapuló fizikai lázcsillapítás gyakran nem számít tartósnak, mivel a szervezet lehűlést érzékelve még erősebb fokozatra kapcsol, ami a lázas állapot gyors visszaállását idézheti elő. Ezzel szemben a lázcsillapító gyógyszerek a belső hőközpontra hatnak: helyreállítják a működését, amely a testhőmérséklet tartósabb csökkenését idézi elő.

Lázcsillapítószerek adagolása

A lázcsillapítók alkalmazhatósága elsősorban az életkortól, illetve a testsúlytól függ. Míg gyermekeknél kevesebb, felnőttek számára a lázcsillapító hatóanyagok jóval széles skálája áll a rendelkezésre a patikákban, akár vény nélkül is. Életkortól független, általános szabály, hogy egyszerre mindig csak egyféle hatóanyagtartalmú gyógyszert alkalmazzunk. Másikra váltani csak abban az esetben indokot, ha a korábbi 4 óra múlva sem hat. Amennyiben hatásos, de a láz idővel újra visszatér, ugyanabból a hatóanyagból 6-8 óra múlva szedhető be a következő adag. Fontos azonban, hogy minden esetben figyelmesen olvassuk el az adott gyógyszerhez mellékelt betegtájékoztatót, ahol pontos és részletes információt kaphatunk – többek között – az adagolásról is. Rutinszerűen nem ajánlott váltogatni a különböző gyógyszereket: ha egy készítmény beválik, szükség esetén legközelebb is alkalmazhatjuk. Bizonytalanság esetén kérjünk segítséget a kezelőorvosunktól vagy a gyógyszerészünktől.

Az oldott gyógyszerek előnyei

A lázcsillapítók hatásának a gyorsaságát nem csak az összetétele, hanem a gyógyszer formája is befolyásolja: a tablettáknál gyorsabban hatnak az oldott – például a csepp vagy szirup – formában szedett készítmények. Emellett – főként gyermekek esetében – ugyancsak fontos lehet a gyógyszerek íze is, amely nagymértékben befolyásolja az alkalmazhatóságukat. A legkisebbek számára beadás szempontjából is célszerűbb oldott formájában adagolni a lázcsillapítót, amelyek mellett szól az egyénre szabhatóság, valamint a pontos és könnyű adagolás is. A patikában vény nélkül elérhetőek olyan lázcsökkentő, fájdalomcsillapító, görcsoldó hatású változatok, amelyek csecsemőkortól akár felnőttkorig könnyen alkalmazhatóak. Formátumuknak köszönhetően, a beadást követő rövid időn belül csökkentik a lázat, hatásuk pedig legalább 4-6 órán keresztül tart.