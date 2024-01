„Nem tapogattam más szemét, ezért nem gondoltam, hogy nem ilyennek kell lennie”

Nikolett gyakori fej- és szemfájással, valamint homályos látással fordult szakemberhez néhány éve. Mint az a szemvizsgálatok során gyorsan kiderült, a nőnek extrém magas volt a szemnyomása, ez okozta a panaszait.

Az orvos azt mondta, erre magamtól is rájöhettem volna, hiszen egy normál szemgolyó rugalmasabb, az enyém viszont olyan kemény, mint egy pingponglabda. De mivel nem tapogattam korábban sem a saját szemgolyómat, sem másét, nem gondoltam, hogy nem ilyennek kell lennie” – emlékezett vissza.

A páciensnek ezt követően szemüvegviselést, szemcseppes kezelést és rendszeres szemészeti kontrollt írtak elő. A szakember figyelmeztette továbbá arra, hogy innentől a zöld hályog kockázati csoportjába sorolják őt, ezért a látása megőrzése érdekében jobban teszi, ha betart minden utasítást.

Az abnormálisan magas szemnyomás a látásunkat is veszélyeztetheti. Fotó: Getty Images

Mit jelent az, hogy magas a szemnyomás?

Egy fentihez hasonló diagnózis könnyen megrémítheti az embert – főleg akkor, ha nem igazán érti, pontosan miről is beszél az orvos. A szemnyomás alatt azt a nyomást értjük, amelyet a szem belsejében lévő anyag, a csarnokvíz vált ki. Ha ennek értéke jelentősen megnövekszik, az csak ritka esetben nem jelez kóros elváltozást – a legtöbb esetben zöld hályogra (glaukómára) utal, amely világszinten az öt leggyakoribb látásromláshoz vezető betegség egyike.

„A szemnyomás fiziológiás értéke 12 és 21 higanymilliméter (Hgmm) között van, de ettől eltérő értékek is normálisnak minősülhetnek, a mérési tartomány 0-70 Hgmm közötti. A szemnyomás értékéből önmagában nem lehet egyértelműen zöld hályogra következtetni, de a nagyon magas értékek szinte mindig kórosat jelentenek” – mondta el a HáziPatika.com kérdésére dr. Gergely Róbert szemész szakorvos. Hozzátette, a megfelelő diagnózis felállításához – a szemnyomásérték mellett – figyelembe kell venni a látóidegfő állapotát, az automata látótérvizsgálat eredményét, valamint az egyedi szöveti variációkat – például a szaruhártya vastagságát és merevségét – is.

Tényleg megkeményedik a szemgolyó a magas szemnyomástól?

Az amerikai szemészek szakmai szövetségének (AAO) oldalán megjelent tájékoztató szerint a szemnyomásnak nagyon magasnak kell lennie ahhoz, hogy a szemgolyó keménynek érződjön, a szemgolyó tapintása azonban önmagában nem elegendő ahhoz, hogy megállapítsuk a kórosan magas szemnyomást. Az amerikai biotechnológiai információs központ (NBCI) összefoglalójában pedig az áll, hogy a normál szemgolyónak olyan tapintásúnak kell lennie, mint egy érett paradicsomnak, amely nem túl kemény, de nem is nagyon puha.

Ahogy a Czeizel Intézet cikkében is kitérnek rá, a tág pupillájú, vörös és deszkakemény tapintású szemek eveny zöld hályogra utalhatnak. Betegtájékoztatónkból pedig az is kiderül, hogy a magas szemnyomáshoz gyakran társulnak olyan tünetek, mint például a fejfájás, a hányinger, a homályos látás, valamint a fényforrások körül megjelenő szivárványkarikák, amelyek szintén utalhatnak glaukómára.

Így zajlik a szemnyomásmérés

A szemnyomás-mérés a teljes körű szemészeti vizsgálat részét képezi, és kétféleképpen lehet elvégezni: kontakt és non-kontakt módszerrel – ismertette dr. Gergely Róbert. A szakember szerint a mérés az előbbi csoportba tartozó, Goldmann-féle applanációs tonometriával végezhető el a legmegbízhatóbban. A vizsgálat előtt a páciens szemébe felszíni érzéstelenítőt cseppentenek, majd hozzáérnek a szaruhártya egy kis részéhez a szemnyomást mérő fejjel, és nagyon rövid időre, finoman lelapítják vele a szaruhártyát. Ezt követően leolvasható a műszerről a szemnyomás mértéke.

Egy másik kontakt típusú mérési módszer a rebound tometria, amelynek előnye, hogy nem szükséges előtte érzésteleníteni a szemfelszínt. A non-kontakt módon, levegőráfújással mérő készülékek ugyanakkor a legkevésbé pontosak, ezért ezek nem alkalmazhatóak betegség megállapítására vagy kizárására” – magyarázta a szakorvos.

Nagyon fontos, hogy a szemnyomásmérést egy a területen jártas szakember végezze el, megbízható műszerrel és megfelelő technikával. Azonban még így is előfordulhat, hogy a vizsgálat eredménye nem a valóságot tükrözi. „Például ha a beteg mellkasi nyomása megemelkedik, mert visszatartja a lélegzetét, vagy ha magas a vérnyomása a mérés pillanatában – betegség vagy a vizsgálati stressz miatt –, akkor tévesen magas szemnyomásértéket mérhetünk. Ezenkívül azt is tudjuk, hogy a szemnyomásnak napszaki változása is van. Emiatt az egy alkalommal mért szemnyomás általában nem elegendő a diagnózis felállításához, ehhez többszöri szemnyomásmérés is indokolt lehet. A zöld hályognak azonban vannak olyan típusai is, amikor az egyszeri magas szemnyomásérték és a társuló klinikai jelek is elegendőek a kórkép megállapításához” – magyarázta az általunk megkérdezett szakorvos.

Szemcsepptől a lézerkezelésig

A glaukómának több típusa is van, ezek pedig különböző kezelést igényelhetnek. Egyes esetekben azonban lehetőség van arra, hogy a beteg eldöntse, milyen terápiát szeretne: napi szintű szemcseppezést, kórházi körülmények között végzett hagyományos műtétet, vagy a járóbetegként elvégezhető lézeres kezelést. Glaukómás roham esetén viszont csak a sürgősségi lézerkezelés képes gyorsan és hatékonyan megszüntetni a súlyos panaszokat.

„Mivel a betegség nem minden esetben nyilvánul meg akut, látásromlásos tünetekkel, gyanú eseten mindenképp fontos a mielőbbi, zöldhályog-specialista általi, teljeskörű vizsgálat” – nyilatkozta dr. Gergely.