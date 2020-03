Mitől vérzett be a szemünk?

A vörös, viszkető szemek szezonális allergia jelei is lehetnek, de hasonló tünetei vannak a kötőhártyagyulladásnak is. Nem mindig könnyű megkülönböztetni egymástól a kettőt, de nem is lehetetlen.

Három fajta kötőhártyagyulladás létezik A kötőhártya az a szövet, amely szemünk fehérjének átlátszó "bevonatát" alkotja. Kórokozók, allergének is irritálhatják, ami duzzadáshoz, kivörösödéshez, váladékozáshoz vezethet. A kötőhártyagyulladásnak három fajtáját különböztetjük meg. A kötőhártya-gyulladás biztos tünete a vörös, gyulladt, könnyező, égő szem. Akár fertőző, akár nem, időben cselekednünk kell! Hogy kezelhetjük? Kattintson! A vírusos gyulladás a leggyakoribb, amelyet nevének megfelelően vírusfertőzés okoz. Erősen fertőző, égő érzést, kivörösödést, vizenyős váladékozást okoz. A bakteriális kötőhártyagyulladást értelemszerűen baktérium okozza, és rendkívül fertőző. A kivörösödés mellett a szem fájdalmát és gennyesedését okozhatja. Kevesen vannak tisztában vele, de az allergiához köthető szemtüneteket is a kötőhártyagyulladás egyik fajtájának tekintjük. Ebben az esetben a szem viszket, vizenyőssé és duzzadttá válik. A tüneteket hisztaminkibocsátás okozza, ami akkor történik, ha szemünk olyan allergénnel érintkezik, amelyre érzékenyek vagyunk. A másik két típussal ellentétben ez a fajta nem fertőző. Mi okozhatja a kötőhártya gyulladását? (Fotó: 123rf) A tünetek vizsgálata segíthet Hogy a három közül melyikben szenvedünk, annak eldöntésében a tünetek vizsgálata lehet segítségünkre. Az allergiás kötőhártyagyulladás inkább viszketést okoz, mint fájdalmat vagy égő érzést, és általában mindkét szemen egyszerre jelentkezik - gyakran néhány órával vagy akár perccel azután, hogy a látószerv az allergénnel érintkezik. A vírusos, illetve bakteriális kötőhártyagyulladás esetében viszont általában először csak az egyik szem érintett, majd néhány nap múlva a másik szem is megbetegszik. Érintéssel fertőz, például kézfogással vagy közös törölköző használatával. A tünetek nem jelentkeznek azonnal - a megfertőződés után akár 10 nap is eltelhet, mielőtt tapasztalni kezdenénk őket. A szem nemcsak a lélek tükre Az árpa kezelése Természetes módszerekkel a szemhéjgyulladás ellen Szemtünetek, melyek bajt jeleznek

Mit tehetünk gyulladás esetén? Az allergiás kötőhártyagyulladás általában kezelhető a szokásos allergiagyógyszereinkkel, illetve szemcseppel, a másik két esetben viszont mindenképpen orvoshoz kell fordulni, hogy szakember javasolhassa a számunkra leginkább megfelelő gyógymódot. Forrás: prevention.com