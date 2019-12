Szemtünetek, melyek bajt jeleznek

A szemgolyó hátsó részén található az üvegtest nevű rész, amelynek állaga a tojásfehérjéhez hasonlít. Ahogy öregszünk, ez a zselészerű anyag egyre folyékonyabb lesz, kis lebegő részek alakulnak ki benne, amelyeket látványban foltokként, hálószerű képződményekként érzékelünk. Ha csak ritkán tapasztalunk ilyesmit, általában ártalmatlan, de ha gyakrabban, illetve nagyobb mennyiségben, akkor menjünk orvoshoz, mert ez a retina vagy a szem ereinek megsérülését is jelezheti.

Gyulladás vagy irritáció is állhat a háttérben, leggyakrabban ezek okoznak égő, viszkető érzést, aminek a hátterében sokszor baktériumok, egyéb kórokozók állnak. Begyulladhat még a szemhéj valamelyik zsírmirigye, de fertőzés, esetleg kötőhártya-gyulladás is kiválthat ilyesmit -Illetve lehetséges még, hogy erős napfény vagy mesterséges fény (például a szoláriumban) érte a szemet, ami napégéshez hasonlít, és egy fotokeratitisz nevű betegséget okoz, amelyet hóvakságnak is hívnak.