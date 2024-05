Eldőlt: így lehet orvosi ellátáshoz jutni a Dunakanyarban

Mint arról a HáziPatika is írt, a Dunakanyarban is átalakították a háziorvosi ügyeleti rendszert, aminek a következményeként több ügyeleti helyet is megszüntettek. A dolog ellen helyi lakosok is tiltakoztak, az ügyben polgármesterek is lobbiztak, de egy ideig nem volt eredménye a megbeszéléseknek.

Most mégis körvonalazódik valamiféle megoldás: Vitályos Eszter országgyűlési képviselő lakossági fórumon közölte, hogy létrehoznak egy úgynevezett másodvonalú ügyeleti pontot Tahitótfaluban – egyelőre nyárra.

Fotó: Getty Images

A Telex érdeklődésére a Kormányszóvivői Kommunikációs és Sajtóiroda is megerősítette a hírt hozzátéve: az ügyeleti pont június elsején indul. Úgy tudni, itt hétköznap délután 4-től este 10-ig, hétvégén pedig reggel 8-tól délután 2-ig fogadják majd a pácienseket – felnőtteket és gyerekeket egyaránt. A kieső időben az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) látja el a háziorvosi és a házi gyermekorvosi ügyeletet.

Vitályos szerint ez „óriási közös siker”, és az egész országban csak ez az ügyeleti pont lesz, ami a nyári hónapokban – írja a Telex cikke.