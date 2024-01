„Először nem akartam elhinni: már háziorvosunk sincs”

Az alapellátás helyzetét tükrözi egy olvasói levél, amelyet az mfor tett közzé. Mint azt a magát aktív nagymamaként aláíró olvasó kifejti: családjával egy fővároshoz közeli településen él, ahol megszüntetik a háziorvosi ügyeletet. „Először nem akartam elhinni (…) Újból elolvastam és láttam, hogy ez komoly. Botrány, hogy már háziorvosunk sincs” – írja a nő, aki már nehezebben mozog, így messzebbre nem tud eljutni, ha baj van. Mint fogalmaz, az ő háziorvosa már ismeri az egész családot, fejből tudta, hogyan alakul az életük, miken mentek keresztül és az hogyan hatott az egészségükre.

Van, aki ezentúl kénytelen többet utazni egy vizsgálatért. Fotó: Getty Images

40 kilométert is utazhat, akinek segítség kell

Mint ahogy arról a napokban beszámoltunk: február 1-jétől Pomázon is leáll a háziorvosi ügyelet. Az ügyelet 1987 óta működik, most azonban – az országos egészségügyi rendszer átalakítása miatt – megszűnik. Így az ügyeletes gyerekorvosért ezentúl 40 kilométert kell majd utazniuk a pomáziaknak Vácra vagy valamelyik budapesti gyerekkórházba.

A Magyar Orvosi Kamara Háziorvosi Csoportjának vezetője szerint sokkal kevesebb háziorvos vállalta az új ügyeleti rendszert, mint amire az államtitkárság számított. A háziorvosok számára ugyanis nem vonzó, hogy akár 40-50 kilométert is kell utazniuk egy ügyeletért. Ráadásul a bérük is alacsony: a praxisok óránként – a kiadásaikat leszámítva – nettó 2660 forintot kapnak, azt is egy-két hónap késéssel.

Egy másik cikkünkben azt is megírtuk, hogy Pest megyében sem szívesen vállalják az ügyeletet a háziorvosok. Az idén februártól bekapcsolódó megyékben egyelőre nem állnak jól: Pest megyében 35 százalék, Fejérben 57 százalék azok aránya, akikkel már szerződtek a feladatra, vagy folyamatban van a megállapodás.