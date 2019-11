Miről árulkodik a váladék színe?

Bár a szervezet normális körülmények között is termel váladékot a kórokozók elleni harc és az orrnyálkahártya védelme céljából, ez leggyakrabban a kilégzéssel távozik a szervezetből. Viszont ha az orron vagy a szájon keresztül köpet vagy takony formájában távozik, színe és sűrűsége alapján lehet következtetni arra, hogy áll-e valamilyen megbetegedés a tünet hátterében, és ha igen, milyen típusú.

Áttetsző, vízszerű váladék: semmi gond!

Ha a papír zsebkendőn lévő váladék híg és áttetsző, az arra utal, hogy teljesen egészségesek vagyunk. Ez ugyanis csak az orrnyálkahártya által előállított vízalapú nyák, amely fehérjéket és sókat tartalmaz, a gyomorban feloldódik, majd távozik a szervezetből. Allergia esetén is előfordul áttetsző, vízszerű váladékozás, de ez más tünetekkel, például tüsszögéssel is társul. Az orr folyását a hideg időjárás is okozhatja, hiszen ilyenkor a lehűlt hőmérséklet miatt az orrban kicsapódik a nedvesség, amely érintkezik a tüdőből feljövő melegebb levegővel, ami a hígabb váladék távozásához vezet. Ha ez zavar minket, védekezhetünk ellene az orr melegen tartásával például egy sál segítségével, vagy esetleg használhatunk orrspray-t is.

Azért is fontos, hogy elkerüljük ezt az állapotot, mivel ha kezünkkel gyakran nyúlunk az orrunkhoz, a hideg miatt a szervezet nem tud annyira jól védekezni a fertőzések ellen, és könnyen megbetegedhetünk. Ezért célszerű, ha a téli hónapokban mindig hordunk magunkkal tiszta papír zsebkendőt, hogy elkerüljük az esetleges fertőzéseket.

Sűrűbb, fehéres váladék: orrdugulás és enyhe fertőzés

Orrdugulás és az orrunkban lévő szövetek gyulladása esetén az orrszövet megdagad, ennek következtében az orr váladékának nedvességtartalma csökken, állaga sűrűbbé, színe fehérebbé válik. Ez a megfázás, illetve a kezdődőfertőzésjele lehet, orrspray-vel enyhíthetünk a kellemetlen tüneten, illetve párásító segítségével megnövelhetjük a levegő páratartalmát, amely segíti a váladék kiürülését a szervezetből.

Sűrű, sárga vagy zöld nyák: alaposan megfáztunk

Ha a váladék színe sárgás lesz, állaga pedig besűrűsödik, ragacsossá válik, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a fertőzésünk ellen küzd a szervezetünk, amely vírusos vagy súlyosabb esetben bakteriális eredetű. Ugyanis ilyenkor a kialakult fertőzés ellen fehérvérsejteket küld a szervezetünk, amelyek sárgás színű enzimet termelnek, emiatt ilyen színű lesz az orrból eltávozó váladék. A zöld színű váladék már egy fokkal súlyosabb állapotot jelez, ha ez az állapot sokáig eltart, vagy az orrfolyás mellett más tünetek, példáullázis jelentkezik, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz, hogy megállapítsuk, pontosan milyen megbetegedés okozza a tünetet.

Piros vagy barna váladék: vér vagy belélegzett idegen anyag

Ritkán, de megtörténik, hogy az orrváladék pirossá vagy barnává válik. Ennek több oka is lehet: egyrészt előidézheti vérzés is, amelyet az orrszövet egyik erének elpattanása okoz, esetleg a túl gyakori és túlságosan erőltetett orrfújás miatt is véressé válhat a váladék színe. Másrészt okozhatja valamilyen idegen anyag, például por vagy kosz belélegzése, amely irritálja az orr nyálkahártyáját. A véres köpet a tüdőrák egyik tünete is, dohányosok ebben az esetben haladéktalanul forduljanak orvoshoz a mielőbbi diagnózis érdekében.

Sötét színű váladék: gomba, cigaretta vagy drog

A fekete orrváladék dohányosoknál és drogfogyasztóknál a káros szenvedély mellékhatása lehet, abban az esetben, ha ilyen szerekkel nem élünk, nagy valószínűséggel gombás fertőzés áll a tünet hátterében, amely azonnali gyógyszeres kezelést igényel. Előfordulhat még, hogy a tünet környezeti okokra vezethető vissza, ilyenkor a sötét váladék hátterében füst vagy egyéb káros anyag belélegzése áll.