Súlyos bajt jelez az elhúzódó köhögés

Gyakori jelenség, hogy a megfázás, vagy influenza első tüneteit követő 2-3 nap múlva először száraz, majd később produktív, köpetürítéssel járó köhögés jelentkezik. Az akut hörghurut tünetei 2-3 héten keresztül is megmaradhatnak, de előfordulhat ennél hosszabb gyógyulási idő is - magyarázta dr. Potecz Györgyi tüdőgyógyász, a Tüdőközpont orvosa. Ha a betegnek egyéb panasza nincs, az ágynyugalom és bő folyadékfogyasztás mellett ilyen esetben csak tüneti kezelést javaslunk, ami többnyire nappalra köptető, és ha nagyon szükséges, éjszakára köhögés csillapító szedését jelenti.

Mindent a COPD-ről A COPD (krónikus obstruktív tüdőbetegség) progresszív, azonban mégis kezelhető kórkép, amely korlátozza a betegek életét, továbbá világszerte a halálozás és a rokkantság jelentős oka. h i r d e t é s

Jellegzetes tünetek

Az akut bronchitisz okozhat enyhe hőemelkedést, de legjellemzőbb tünete a produktív köhögés. A betegek fáradtságról panaszkodnak, légszomj, mellkasi szorító érzés jelentkezhet, ritkán a légzésnél sípoló hang is hallható.

Az elhúzódó köhögés mögött súlyos betegség állhat.

Fertőzések melegágya

A krónikus hörghurut, vagy bronchitisz tünetei hasonlóak, a betegség akut formájától abban különbözik, hogy a tünetek évente visszatérően, legalább három hónapig tartósan fennállnak. A betegség rendszerint szövődménnyel is jár, a tüdőkben folyamatosan jelenlévő, lerakódott váladék ugyanis további bakteriális fertőzésekhez biztosít kedvező körülményeket. A krónikus hörghurut emellett a krónikus obstruktív légúti betegség, a COPD egyik típusa is. Erről a betegségről tudjuk, hogy habár jelenleg nem gyógyítható, de kezelhető. Idejében felismerve az állapotromlás lelassítható, a betegek életminősége jelentősen javítható - hívta fel a figyelmet a Tüdőközpont orvosa.

Mikor forduljon orvoshoz?

Dr. Potecz Györgyi arra is felhívta az érintettek figyelmét, hogy semmiképpen se vegyék félvállról, ha hosszabb ideje fennálló köhögéssel küzdenek. "A bronchitisz tünetei hasonlíthatnak több más tüdő, vagy hörgő betegséghez, mint például az asztma,tüdőgyulladástüneteihez, okozhatja allergia, de az elhúzódó köhögés tüdőrák kezdeti jele is lehet. A panaszok összefügghetnek krónikus arcüreggyulladással, vagy reflux betegséggel is" - sorolta a doktornő. A mielőbbi orvosi kivizsgálás tehát nagyon fontos, de semmiképpen sem halasztható, ha magasláztársul a köhögés mellé, erős légszomj, vagy véres köpet is jelentkezik.

Forrás: Tüdőközpont