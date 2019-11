Mikor menjünk köhögés miatt orvoshoz?

Ha már több hete kínoz minket vagy gyermekünket a köhögés, érdemes orvoshoz fordulnunk. Az ilyen eseteket vették számba a Mayo Klinika szakértői.

A világhírű amerikai egészségügyi intézmény specialistái szerint mindenképpen hívjuk a doktort akkor, ha már sűrű, zöldes-sárga váladékot köhögünk fel, illetve ha légzésünk olyan zihálóvá válik, mintha asztmásak lennénk. Szintén fontos az orvosi segítség 38 fokoslázfölött, vagy ha légszomjat tapasztalunk. Sürgősségi ellátásra súlyosabb esetekben lehet szükség. A Mayo Clinic szerint ilyen szituáció állhat elő fulladáskor vagy akkor, ha már a levegővétel, illetve a nyelés is nehézséget okoz. Ugyanez vonatkozik arra, ha véres vagy rózsaszín színezetű váladékot köhögünk fel.

Amikor a köhögés ellen magunkat próbáljuk kúrálni, a Mayo Klinika szakértői felhívják a figyelmet arra, hogy a gyógyszerek szedésekor tartsuk be az előírt dózisokat. Ilyen szereket csak akkor vegyünk be, ha nem tudjuk, miért köhögünk és tényleg már nagyon rosszul érezzük magunkat. Négy évesnél fiatalabb gyermekeknek ne adjunk be köhögés elleni szereket a gyermekorvossal való konzultáció nélkül.

Mi okozza az éjszakai köhögést? Részletekért kattintson! Néhány tippet is ad a Mayo Klinika a köhögés leküzdésére: szopogassunk kemény cukorkát, ami a száraz köhögés ellen jó - és kíméli az irritált torkot is. Hat éves kornál fiatalabb gyerekeknél azonban a kemény cukrok nem ajánlatosak, a fulladás veszélye miatt.

A Mayo Clinic is javasolja a közismert gyógymódot: együnk mézet (de azt ne adjuk egy évesnél fiatalabb gyermekeknek). Szintén hasznos, ha párásítjuk a levegőt vagy egy jó párás-gőzös tussolással nedvesítjük be a nyálkahártyákat, ugyanemiatt jó, ha sok folyadékot iszunk, így könnyebb felköhögni a váladékot. Fontos, hogy kerüljük az irritáló dohányfüstöt - ne dohányozzunk és kerüljük azokat a helyzeteket, amikor mások dohányfüstjét szívjuk be.

Mindezen kívül ajánlatos az orvoshoz fordulás akkor, ha mellkasi fájdalmat érzünk mély belégzéskor, ha a torkunk már több hete fáj, lázunk van, nyelési nehézségek léptek fel, fehér foltok jelennek meg a torkunkon vagy a mandulánkon, illetve kiütések jelennek meg.

A nehéz nyelés és köhögés nem feltétlenül valamilyenfertőzésjele, lehet például a reflux-betegség vagy annak szövődményei által okozott tünet is.