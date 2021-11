A delta variáns (illetve a friss kutatások szerint még fertőzőbb delta plusz) megjelenésével és elterjedésével a járvány egész Európában új erőre kapott. Egyre több egészségügyi szakember hangsúlyozza, hogy oltásokkal önmagában már nem lehet megállítani az újabb járványhullámokat, szükséges visszavezetni néhány korábban is alkalmazott és bevált szigorítást. Ilyen a maszkviselés is, amely november 20-tól Magyarországon is ismét kötelezővé vált a belterekben. Az Eurekalert oldalán publikált, friss tanulmány azonban felhívta a figyelmet: bizonyos időjárási körülmények a kültéri maszkviselést is indokolttá tehetik.

Miért ilyen megosztó még mindig a maszkviselés? A járvány kezdete óta a tudományos világ mindent megtesz azért, hogy tudatosítsa a lakosságban a maszkviselés fontosságát. Sokak szemében azonban a maszk nem a biztonságot, hanem a társadalmi megosztottságot jelképezi.

Indiai kutatók azt vizsgálták, hogy a vírus terjedését a szabadban milyen mértékben befolyásolhatja az aktuális időjárás. Felhívták a figyelmet: a legtöbb tanulmányban a kilélegzett kórokozó útját egyszerű légfúvásos módszerrel modellezik. Ez azonban pontatlan eredményt adhat, a köhögés során ugyanis nem egyenes utat tesznek meg a kórokozók, hanem a levegő örvényléseivel változtatnak irányt. Ezeket az örvényeket szimulálva mérték fel a kutatók, hogy a különböző időjárási elemek - főként a szél - hogyan befolyásolják a kórokozó útját a levegőben.

Szeles időben a szabadban is fontos lehet eltakarni az arcunkat. Fotó: Getty Images

Ezek a szimulációk azt mutatják, hogy még egy enyhe, körülbelül 8 kilométer/órás szellő is nagyjából 20 százalékkal növelheti azt a távolságot, amelyen belül a vírus képes eljutni az egyik emberről a másikra. A kutatók szerint a köhögés során keletkező örvények miatt a vírusok tovább maradnak a levegőben, mint azt korábban feltételezték. Persze a kórokozók útját jelentősen befolyásolja a köhögés erőssége is.

"Az eredmények igazolták, hogy a széllel azonos irányú köhögés növeli a fertőzésveszélyt" - mondta Amit Agrawal, a tanulmány társszerzője. Hozzétette: ennek ismeretében a kutatócsoport javasolja a kültéri maszkviselést is, főleg szeles idő esetén. Köhögéskor pedig takarjuk el a szánkat - a kezünk helyett a legjobb, ha egy zsebkendőbe, vagy a könyökhajlatunkba köhintünk.