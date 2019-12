A köhögés ezek miatt húzódhat el

Az elhúzódó köhögés leggyakoribb okait Dr. Potecz Györgyi tüdőgyógyász, a Tüdőközpont főorvosa ismerteti.

Betegség után irritált légutak

Légútifertőzésután akár hetekig is megmaradhat a köhögés - anélkül, hogy egyéb panaszaink jelentkeznének. A vírusok miatt ugyanis a légutak duzzadttá és túlérzékennyé válhatnak, emiatt fordulhat elő, hogy a néhány nap alatt lezajló fertőzés miatt még hosszú időn át köhögés keseríti a mindennapokat. Ilyenkor nincs más tennivalónk, mint kivárni a tünetek elmúlását. Ha azonban a köhögés egyre erősödik vagy más tünetet is tapasztalunk, mindenképp forduljunk orvoshoz! Ezek a jelek ugyanis bakteriális fertőzésre is utalhatnak. Ilyenkor antibiotikum-kezelésre is szükség lehet.

A kevés folyadék és a száraz levegő miatt is elhúzódhat a köhögés. Fotó: iStock

Lappangó egészségügyi panaszok

A köhögést nem szabad félvállról venni - főleg akkor, ha fertőzéses tünet nélkül jelentkezik és tartósan fennáll. Ez ugyanis allergiára és asztmára is utalhat, de akár krónikus arcüreggyulladás, gyomorsav-túltengés vagy alvási apnoé tünete is lehet. Ilyen esetekben a köhögés csak az alapbetegség kezelésével fog elmúlni. Ha tehát a köhögés fekvő helyzetben fokozódik, mellette pedig gyomorégés, gyakori böfögés, hangos horkolás és nappali fáradtság is jelentkezik, mindenképp forduljunk orvoshoz.

Kevés folyadék

Egészséges embereknél is fontos, hogy körülbelül 2 liter folyadékot fogyasszanak naponta. Betegségek esetén azonban ez a mennyiség megnő. Gyorsabban felépülhetünk a légúti betegségekből, ha meleg teákat, leveseket, gyümölcsleveket vagy ásványvizet fogyasztunk - kinek mi esik jól. Az alkoholos italok és a koffein dehidratáló tulajdonságúak, ezért ezeket ilyenkor ne fogyasszuk. Az orrnyálkahártya helyi hidratálásáról pedig sós vizes orrspray rendszeres használatával vagy a levegő párásításával gondoskodhatunk.

Túl száraz vagy túl párás levegő

Ha a lakás levegője túl száraz - ami fűtési szezonban igen gyakori -, az könnyen irritálhatja a betegség miatt gyulladt légutakat. Ez köhögésre ingerel. Azonban a túl nedves, magas páratartalmú levegő sem jó, ez ugyanis kedvez az olyan beltéri allergének megjelenésének, mint a háziporatka és a penészgomba. Ezek allergiás, asztmás tüneteket is kiválthatnak, amelyre többek között az elhúzódó köhögés figyelmeztethet.

Bakteriális fertőzés

Az enyhének tűnő náthás, meghűléses tünetek jelezhetik valamilyen súlyosabb fertőzés kezdetét is. A baktériumok ugyanis a kedvező feltételeknek köszönhetően könnyen bejutnak a szervezetbe és tüdőgyulladást, orrmelléküreg-gyulladást, vagy akár hörghurutot is okozhatnak. Ha a köhögés mellett magas láz, rossz közérzet, fájdalom, gyengeség, esetleg légzési nehézség is jelentkezik, akkor mielőbb forduljunk orvoshoz, mert célzott kezelésre lehet szükség a szövődménymentes gyógyuláshoz.

Gyógyszer

A vérnyomáscsökkentők egyik csoportjába tartozó készítmények - az ACE-gátlók - krónikus, száraz köhögést is okozhatnak. Ez a mellékhatás nagyjából ötből egy páciensnél fordul elő. Ilyen esetben a gyógyszer cseréjére lehet szükség, erről azonban csak a kezelőorvosunk dönthet.

Légúti allergia

Az allergiás náthában és/vagy asztmában szenvedő betegeknél egy légúti fertőzés szezonon kívül is elhúzódó tüneteket válthat ki, illetve azasztmasúlyosbodását is okozhatja.

Krónikus betegség

Elhúzódó, ismeretlen eredetű köhögés lehet az első tünete súlyosabb krónikus légúti betegségeknek is, mint pl. a COPD, vagy tüdődaganat. Ezért fokozódó köhögés, terhelési nehézlégzés vagy véres köpet észlelése esetén orvoshoz kell fordulni.