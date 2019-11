Figyeljünk oda a köhögésre!

A változékony időjárás és a téli hónapok velejárója a nátha, meghűlés és egyéb felső légúti tünetekkel járó megbetegedések. A köhögésre sokszor oda sem figyelünk, pedig fontos tünet. Szervezetünk egyik fontos összetett védekező mechanizmusa, amely nem csak védi és tisztítja a légutakat, hanem komoly betegségekre is felhívja a figyelmet. Ha pedig félrenyelünk, szintén reflexből köhögni kezdünk, ezzel távolítva el az idegen anyagokat, váladékokat, nyákot a légutakból.

Milyen szövődmények léphetnek fel köhögés esetén?

Mik a köhögés fajtái?

Száraz köhögés nem jár váladék ürülésével, gyulladásos légúti betegségek kezdeti szakaszában, félrenyeléskor, illetve mechanikai nyomás (daganat, nyirokcsomó vagy apajzsmirigynyomja a légutakat) hatására jelentkezik. Mellhártyagyulladás esetén illetve bizonyos idegbántalmak fennállásakor szintén tapasztalható. Nedves, azaz produktív köhögés esetén a betegség okától függően különböző színű felköhöghető váladék ürül.

Hogyan csillapítsuk?

A köhögés csillapításával óvatosan kell bánni. A nedves köhögést egyáltalán nem szabad csillapítani, mert ezzel gátoljuk a letapadt váladék felszakadását, kiköhögését. Míg száraz köhögés esetén a váladékoldó alkalmazása nem javasolt, mert az csak fokozza a köhögési ingert. Fontos megjegyezni azt is, hogy köhögéscsillapítót és váladékoldót ne alkalmazzuk egyszerre, mert ellentétes hatásúak.

Mivel köhögéskor erőteljes folyamatok zajlanak a mellkasban a légutakon keresztül, különböző szövődmények léphetnek fel tartós alapbetegségben szenvedők, legyengül állapotú vagy idős egyéneknél. A tartósan fennálló köhögés önmagában is rontja az életminőséget.

A leggyakoribbak a szív- és érrendszert érintő szövődmények, ilyen lehet a hirtelen vérnyomásesés, mely akár köhögési syncope (hirtelen jelentkező, átmeneti jellegű eszméletvesztés) megjelenését is előidézheti. A szív ritmusának megváltozása, érfalszakadás is bekövetkezhet, de járhat fejfájással és az orr- vagy egyéb nyálkahártya vérzésével is.

Elhúzódó, súlyos köhögések következtében kialakulhat gyomorégés, hányás, lágyéksérv, nyelőcső szakadás is. A gége és a hörgők görcse, szűkülete mellett légmell (ptx) vagy asztmát is okozhat. Egy nagy erejű, rohamos köhögés bordatöréssel, nyaki gerincsérvvel (discus hernia) is járhat, akárcsak vizelet inkontinenciával vagy a műtéti sebek sérülésével, továbbá légembólia is kialakulhat erőltetett köhögés kapcsán.