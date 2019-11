Állandóan köhögök: mi az oka?

A hideg időszakban gyakori náthás, meghűléses tüneteket hajlamosak vagyunk félvállról venni, pedig az elhúzódó panaszok komoly szövődményekkel is járhatnak - figyelmeztet dr. Balogh Katalin fül-orr-gégész, allergológus. A nátha vagy egyéb felső légúti hurut következtében ugyanis orrüregi gyulladás jöhet létre.

Gyulladásból köhögés

Kezeletlen vagy nem megfelelően kezelt heveny melléküreg-gyulladásnál a folyamat fokozatosan és észrevétlenül idültté válhat. Polipok alakulhatnak ki, melyek egy idő után orrlégzési akadályt képeznek. Kimutatott, hogy a folyamatosan fennálló melléküreg gyulladás következtében állandósult garat felé hátracsorgó váladékozásis okozhat. A tünetek megszüntetése nem csak a beteg életminőségének javulása miatt fontos, de a további fertőzések megelőzésének érdekében is. A lecsorgó váladék ugyanis könnyen hörghurutot okozhat, illetve asztmás betegség esetén fokozza a meglévő panaszokat.

Kezelési lehetőségek

A terápia során elsődleges feladat, hogy, hanem az azt kiváltó okot kezeljük. A legfontosabb tehát a nagy mennyiségű váladék eltávolítása, nyákoldók szedésével. Az orrváladék könnyebb eltávolítását segíthetjük tengeri sós orrcseppek, orrspray-k, orrmosók használatával. Az ún. "lohasztó" orrcseppek is sokat segíthetnek a betegség heveny fázisában, azonban használatukkal kapcsolatban nem árt vigyázni, hosszú távú alkalmazásuk esetén ugyanis fennáll a hozzászokás veszélye.

A garati váladékcsorgás egyéb okai

Az orrmelléküregekben egészséges körülmények közt termelődő nyákot a nyálkahártyán jelen lévő mikroszkopikus méretű csillók továbbítják az orrüregbe, majd innen hátra a garat felé. Gyulladásos állapotban azonban a normálisnál nagyobb mennyiségű váladék termelődik, ami már a betegek számára is érzékelhető, illetve a krónikus köhögés okozója is lehet egyben. A nátha és egyéb fertőzések mellett a gyulladás kialakulhat allergiás nátha, orrpolipózis, reflux vagy orrsövény ferdülés esetén is. Mindezekből következik, hogy megfelelő terápia csak alapos kivizsgálás, a szervi elváltozások kizárása után kezdhető meg.