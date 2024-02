Bíróság előtt a három férfi, akik kórházi videókat loptak

Az ügy három vádlottja együtt utazott egy dél-ázsiai országba 2019 júliusában azért, hogy a technikai személyzet tagjaként – dokumentumfilm készítése céljából – részt vegyenek egy ritka sebészeti beavatkozás megfigyelésében. Mindhárman előzetesen írásban vállalták, hogy az operáció során tudomásukra jutott adatokat, információkat bizalmasan kezelik, titokban tartják, és az arra jogosultak előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nyilvánosságra nem hozzák, illetéktelen harmadik személynek nem adják át – olvasható a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtöki közleményében.

A műtét helyszínéül szolgáló kórház mennyezeti kamerarendszere az egész beavatkozásról folyamatosan készített felvételeket, amelyeket automatikusan egy merevlemezre mentett és 15 napig tárolt. A merevlemez az egyik kórházi helyiség álmennyezete felett volt elhelyezve és ahhoz csak az arra felhatalmazott technikai személyzetnek volt hozzáférési joga. A vádlottak közül azonban ketten a műtétet követő néhány napon belül kibontották az érintett helyiség álmennyezetét, és a merevlemezt kicserélték egy másik adattároló egységre. Eközben a két vádlottról egy ismeretlen társuk fényképet is készített.

Az ügy harmadik vádlottja ezzel párhuzamosan a műtéti eljárás során használt, beépített kamerával rendelkező mikroszkóp felvételét másolta át saját adathordozójára a kórház tudta és engedélye nélkül. Miután mindhárman hazatértek Magyarországra, pár nap múlva egyikük egy közösségi oldalra kiposztolta a merevlemez kicserélésről készített fotót. A képet azzal kommentálta, hogy ellopták a felvételeket, mert azt a kórház meg akarta tartani.

A harmadik vádlott a műtét előtt és alatt is készített a helyszínen felvételeket, mivel a műtéten áteső személyek képviselőivel korábban szóban és írásban is egyeztetett arról, hogy dokumentumfilmet készít az eljárásról. A műtét után azonban megromlott a kapcsolat a vádlott és a képviselők között, így a film létrehozásáról már nem tudtak megállapodni. Ezután a betegek képviselői felszólították a vádlottat, hogy ne készüljön film a beavatkozásról, illetve tegyen eleget titoktartási nyilatkozatának. Egyben visszavonták korábbi engedélyüket a felvett kép- és hanganyagok felhasználásra. Ennek ellenére a vádlott azokat továbbra is kezelte és különböző adathordozókon csoportosította.

Emellett ő és egy másik vádlott is több embernek küldött olyan, a kórházban készült képeket, amelyek a műtéten átesett pácienseket öntudatlan, kiszolgáltatott és így méltatlan helyzetben ábrázolta. Mindez értelemszerűen sértette a képeken szereplő kiskorúak emberi méltóságát. Az ügyben a Budakörnyéki Járási Ügyészség az elkövetők ellen információs rendszer vagy adat megsértése, tiltott adatszerzés bűntette és különleges személyes adattal visszaélés vétsége miatt emelt vádat.

Borítókép: Getty Images