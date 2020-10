Halláskárosodást szenvedett a koronavírustól

A járvány kitörése óta világszerte furcsa tünetek sorozatával hozták már összefüggésbe a koronavírust. A hétköznapi légúti panaszokon túl a szaglás és ízlelés elvesztéséről, szívproblémákról, hajhullásról és számos más tünetről is beszámoltak a fertőzöttek. Egy, a vírusból felgyógyult brit férfinél pedig komoly halláskárosodást állapítottak meg. Az orvosok szerint a hallóideg és a középfül is károsodhatott afertőzésmiatt.

Koronavírus: ezek jelzik, hogy már átestünk rajta Mivel a koronavírus-fertőzésről az esetek jelentős részében semmilyen, vagy csak enyhe tünetek árulkodhatnak, sokan nem is tudnak róla, hogy átestek már rajta. Íme néhány dolog, ami mégis utalhat rá. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Bal fülére szinte teljesen elveszítette a hallását

A férfinél hirtelen érzékszervi halláskárosodást diagnosztizáltak, a hallása ugyanis rövid idő alatt 30 dB-lel romlott. Többféle vírus is okozhat ilyet, pontosabban nem is maga a vírus, hanem az arra adott, túlzott immunválasz károsítja a hallószervek amúgy igen sérülékeny struktúráját. Az influenza és a herpeszvírus már számos esetben okozott ilyen problémát, az új koronavírus kapcsán viszont csak néhány esetben dokumentáltak halláskárosodást, így az eset nem mondható tipikusnak.

Többféle vírusfertőzés is okozhat halláskárosodást. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

A brit férfit tíz nappal az első tünetei után szállították kórházba, ahol a koronavírus-tesztje pozitív lett. A már meglévő asztmájának tüneteit a vírus tovább súlyosbította, ami miatt légzési nehézségei voltak. Harminc napot töltött a kórház intenzív osztályán, majd miután a tünetei enyhültek, elszállították onnan. Nem sokkal később azonban a férfi újabb panaszokkal fordult az orvosokhoz: bal fülére szinte semmit nem hallott az állandó csengésen kívül. Az orvosok jelentős halláskárosodást diagnosztizáltak.

A kórházban több vírusra - például influenzára és HIV-re - is letesztelték a férfit, de mindegyik negatív lett, az orvosok ezért azt feltételezték, hogy a korábban diagnosztizált koronavírus-fertőzés áll a tünetek mögött. Miután kortikoszteroidokkal kezelték - ezt a szteroidot a COVID-19 elleni küzdelemben is használták - a hallása javult némileg, a fülcsengés azonban nem múlt el teljesen.

Nem ez az első eset, hogy a COVID-19 halláskárosodást okozott. Júniusban egy 60 éves férfi járt hasonló módon, akinek a fertőzést követően egy súlyos tüdőgyulladással is meg kellett küzdenie. Bár abból felgyógyult, a jobb fülére teljesen megsüketült, a bal fülére pedig szintén jelentős halláskárosodást szenvedett. A hallásvesztés miatt egy cochleáris implantátumot is be kellett ültetni neki.