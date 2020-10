Koronavírus: ezek jelzik, hogy már átestünk rajta

A járvány kitörése óta a legnagyobb gondot azok okozzák, akik látszólag különösebb megterhelés nélkül átvészelik a fertőzést. A koronavírus ugyanis sok esetben semmilyen tünettel nem jelentkezik, esetleg egy megfázás, vagy egy enyhébb influenza panaszait váltja ki a fertőzöttekből. Ezek az emberek pedig nem vonulnak karanténba, hanem tudtukon kívül is továbbadják a megbetegedést. Azt már persze nem lehet 100 százalékosan kijelenteni, hogy egy hónapokkal korábbi rosszullétünk a koronavírushoz köthető-e, a Prevention oldalán is közzétett, alábbi néhány jel azonban utalhat arra, hogy már átestünk a fertőzésen.

Volt egy komolyabb "megfázásunk"

A hivatalos statisztikák szerint a koronavírus először március 4-én jelent meg Magyarországon, vagyis ha ezt megelőzően küzdöttünk valamilyen komolyabb légzőszervi betegséggel, az valószínűleg nem a koronavírus volt (hacsak nem tértünk éppen haza egy fertőzöttebb országból). Összességében egy enyhébb lefolyású COVID-19 megbetegedést nehéz megkülönböztetni a hagyományos megfázásos tünetektől, néhány szimptóma azonban árulkodó lehet. Ha március első felétől kezdve légszomjjal, erős fejfájással, esetleg gyomorpanaszokkal is járó betegségünk volt, van rá esély, hogy minket is megfertőzött a koronavírus. A betegség tüneteivel az alábbi cikkünkben foglalkoztunk részletesebben!

Romlott a szaglásunk és/vagy az ízlelésünk

Az egyik legjellegzetesebb COVID-19-tünet a szaglás és az ízérzékelés romlása. Rengeteg betegnél jelentkezett ez a panasz, némelyikük ráadásul azt állítja, hogy még hosszú hónapokkal az után is szenvedtek tőle, hogy a többi tünet már elmúlt. Azért nem ez az általános, a statisztikák szerint a szaglásukat elvesztett COVID-19-betegek 27 százalékának egy héten belül már javulni kezdett ezen érzékszerv működése is, míg a nagyobb hányaduk is 10 napon belül javulásról számolt be. Rövid ideig számos egyéb betegség (nátha, allergia vagy orrmelléküreg-fertőzés) is ronthat az orrunk működésén, ha azonban hosszabb távon tapasztalunk ilyen zavart, az nagyobb valószínűséggel a koronavírus-fertőzés utóhatása lehet.

Hullik a hajunk

Több, COVID-19-ből felépült ember is fokozott hajhullásra panaszkodott. Az egyik közülük az amerikai színésznő, Alyssa Milano volt, aki Instagram-profilján osztott meg egy videót arról, hogy a betegsége óta minden hajmosás után marokszám hullik ki a haja fésülködéskor. Ezt a különös tünetet egyelőre nem hozták egyértelmű összefüggésbe a koronavírussal, sokak szerint a hajhullás a járvány miatti stressz, illetve a karantén idején egyoldalúbbá váló étrend hatására is fokozódhat. Valószínűleg önmagában nem utal arra, hogy koronavírus-fertőzésen estünk át, ha viszont több másik tünetet is tapasztaltunk ezzel párhuzamosan, megeshet, hogy ez is a vírus miatt van.

Különös tünetek is jelezhetik, hogy minket is elért a koronavírus. Fotó: Getty Images

Gyorsabban kifulladunk

A koronavírus-fertőzés másik gyakran feljegyzett utóhatása a légszomj. Sok egykori beteg panaszkodik arról, hogy hónapokkal a felépülést követően is nehezére esik a lépcsőzés, illetve a buszmegálló felé megtett rövidebb kocogás után is kapkodnia kell a levegőt. Ha korábban nem tapasztaltuk ezt, az elmúlt néhány hónapban viszont észrevettük magunkon, akkor nagy az esélye, hogy a közelmúltban mi is megfertőződtünk. Amennyiben a panasz nem enyhül, mindenképpen javasolt felkeresni egy tüdőgyógyászt.

Elhúzódó köhögéstől szenvedünk

A hosszú hetekig, sőt akár hónapokig elhúzódó köhögés szintén a koronavírus-fertőzés egyik tünete. A COVID-19-en átesett betegek többnyire száraz köhögésről számolnak be, 43 százalékuk még 2-3 héttel a pozitív tesztet követően is szenved ettől.

Állandó fáradtság gyötör

A JAMA Network oldalán is közzétett tanulmány szerint a krónikus fáradtság az egyik leggyakrabban érzékelt maradványtünet a COVID-19-ből felépülők körében. A kutatás szerint a betegek 53 százaléka még 60 nappal a pozitív tesztet követően is kimerültnek és fásultnak érezte magát. Persze a kimerültség számos más betegséget is jelezhet, illetve szintén okozhatja a bezártság, a helytelen táplálkozás miatti vitaminhiány, vagy a fokozott stressz.

Egy különös tünet kínoz, ami nem akar elmúlni

Bár a kutatók fókuszában szinte kizárólag a koronavírus volt az elmúlt hónapokban, még mindig sok mindent nem tudunk erről a kórokozóról, illetve a szervezetünkre gyakorolt hatásairól. A betegeknél egészen változatos tünetek jelentkezhetnek, a légzőszervi panaszok mellett sokaknál szívproblémákat okozott, illetve a felsoroltakon túl is számtalan panaszt feljegyeztek már világszerte. Ezért ha egészen szokatlan tüneteket tapasztalunk magunkon, fennáll a gyanúja a koronavírus-fertőzésnek.