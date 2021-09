WHO: aggasztó az európai járványhelyzet

A legfrissebb szennyvízadatok szerint rövidesen több hazai városban is megugorhat az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma.

Több mint 10 százalékos növekedést tapasztaltak az új fertőzöttek számában 33 európai országban az elmúlt 14 napban - hívta fel a figyelmet Kluge. Hozzátette, 236 ezer új COVID-19 miatti halálesetre számítanak Európában a december 1-jéig tartó időszakban. A prognózis a Washingtoni Egyetem egészségügyi felmérő intézetének adatain alapszik, amelyeket 53 európai országban, valamint a kaukázusi térségben és a közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságban gyűjtöttek.

Az elmúlt két hétben megemelkedett az újonnan igazolt koronavírus-fertőzések száma Európában. Fotó: Getty Images

Kluge hangsúlyozta, hogy a WHO hármas prioritása változatlan: növelni a védőoltások gyártási kapacitását, igazságosan elosztani a vakcinákat, mindeközben erősíteni a védőoltások elfogadottságát és az oltási hajlandóságot. Aláhúzta, hogy a harmadik vakcina beadása nem luxus, mert bár az emlékeztető oltást olyan emberektől vonhatják el, akik még csak az első oltásra várnak, de csak a harmadik vakcinával lehet a legsebezhetőbb emberek biztonságát garantálni.

A WHO ellenzi az iskolák bezárását

Kifejtette, a koronavírus-fertőzési és halálozási adatok emelkedése a közegészségügyi korlátozó intézkedések enyhítésére és a szezonális nyári utazások számának növekedésére vezethető vissza. Számos európai országban ismét megnövekedett a kórházak leterheltsége is. Mindemellett Kluge arról is beszélt, hogy a WHO és az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) határozottan ellenzi az iskolák újbóli bezárását az európai régióban. A gyerekek már "eleget szenvedtek" az utóbbi 20 hónapban - húzta alá a WHO európai igazgatója.

Az iskolák nyitva tartását biztosító intézkedések között említette a tizenkét évesnél idősebb diákok, illetve az oktatási személyzet beoltását, valamint a tantermeket szellőztetését, a lehetőleg kiscsoportos oktatást a távolságtartási szabályok betartásával és a rendszeres tesztelést. "A járvány a legkatasztrofálisabb megszakítást okozta az iskolai oktatás történetében. Az iskolai oktatás a tananyag mellett elengedhetetlen a fiatalok lelki egészségének és szocializációs képességeinek fenntartásához" - hangsúlyozta Kluge.

A koronavírus-járvány negyedik hullámának közeledtével a még beoltatlan felsőoktatási hallgatókat és tanárokat is védőoltásra biztatja az Innovációs és Technológiai Minisztérium.