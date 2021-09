Koronavírus: 5 városban is berobbanhat a járvány

A 34. héten elvégzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy több helyen egyértelműen emelkedik az új típusú koronavírus szennyvízből kimutatható, átlagos koncentrációja - számolt be róla az NNK. Ennek ellenére egyes települések mintáját még mindig alacsony koncentráció és stagnálás jellemzi.

A főváros körül is durvul a helyzet

Miközben világszerte szélsebesen terjed a koronavírus delta variánsa, beigazolódik az, amit már egy ideje mondogatnak a járványügyi szakemberek: egyre több a fiatal fertőzött.

A friss adatok szerint a koronavírus koncentrációjának egyértelmű növekedése figyelhető meg például a budapesti agglomeráció vizsgált városaiban (Tökölön, Biatorbágyon, Szigetszentmiklóson, Budakeszin és Százhalombattán), valamint Kecskeméten, Miskolcon, Pécsen, Salgótarjánban és Szombathelyen is. A mért koncentrációk 10 mintavételi hely esetében (Budapest mindhárom szennyvíztisztítója, a vizsgált agglomerációs települések közös mintája, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Salgótarján, Szeged és Szombathely) a mérsékelt, míg a többi vizsgált település (12 nagyváros) esetében az alacsony kategóriába esnek.

Mit tehetünk ebben a helyzetben?

Az elmúlt hetek adatai alapján már szinte biztos, hogy az új koronavírus-variánsok terjedése miatt nekünk is számolnunk kell egy negyedik járványhullámmal. A friss eredmények arra is figyelmeztetnek, hogy a fertőzöttek száma továbbra is emelkedni fog, ezért a megelőzésnek és a védekezésnek újra fontos szerep jut.

Az NNK a fenti okok miatt azt javasolja, hogy továbbra is fokozottan ügyeljünk a biztonságra és kerüljük a zsúfolt helyeket. Emellett még mindig ajánlott odafigyelni a gyakori és alapos kézmosásra, különösen azoknak, akiket még nem oltottak be.

A szakértő szerint azzal, hogy a 12-15 éves korosztály számára is elérhetővé vált a COVID-19 elleni védőoltás, az új tanév már sokkal kevesebb bizonytalansággal és szorongással telhet majd. Mindez pedig kétségtelenül egy megfontolandó érv, amikor a szülők gyermekük beoltatásáról döntenek.