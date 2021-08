Koronavírus: kínai vakcinával segítenék Afrikát

Péntek reggelig több mint 700 ezer újabb koronavírus-fertőzést regisztráltak világszerte.

Az elmúlt héten ugyanakkor 248 ezer új fertőzöttet regisztráltak a földrészen, legalább 24 országban nőtt a fertőzöttek száma az új típusú koronavírus delta variánsának terjedése miatt. A járvány hirtelen belobbanása tovább növeli az egészségügyi rendszerre gyakorolt nyomást szerte az afrikai kontinensen.

"A tragédia megelőzhető, ha az afrikai országok méltányosan jutnak hozzá a vakcinákhoz" - hangsúlyozta Matshidiso Moeti újságírók előtt. Közölte, hogy a múlt héten 13 millió adag védőoltást adtak be, háromszor annyit, mint a megelőző héten, miután megnőtt a fejlődő országoknak adományozott vakcinák mennyisége. Ez azonban csak csepp a tengerben a 1,3 milliárd lélekszámú kontinensen, ahol az Afrikai Betegségellenőrző és Megelőző Központ (CDC) adatai szerint csak a lakosság 2,4 százaléka van beoltva.

h i r d e t é s

Koronavírus ellen oltanak be egy nőt a nigériai Lagosban augusztus 25-én. Fotó: Getty Images

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója nemrégiben "lelkiismeretlenségnek" nevezte, hogy egyes országokban már az emlékeztető oltást adják be, amikor még annyi ember védtelen a betegséggel szemben. "Úgy vélem, nagyon nehéz Afrikában emlékeztető oltási adagokról beszélni" - jelentette ki csütörtökön Moeti. "Még a lakosság 5 százalékát sem láttuk el az első oltással, ami elengedhetetlen a vírus terjedésének lassításához és a negyedik hullám megakadályozásához" - tette hozzá.

Afrika a következő hónapokban 117 millió adag oltást kap, de további 34 millió adagra lenne szükség, hogy el lehessen érni a tíz százalékos átoltottsági célt - hívta fel a figyelmet a WHO afrikai igazgatója.

Kínai vakcinákkal enyhítik a hiányt

A WHO által a kis és közepes jövedelmű országok védőoltáshoz juttatására létrehozott COVAX program keretében 100 millió adag Sinovax és Sinopharm védőoltást szállítanak a hónap végéig, többségében afrikai és ázsiai országokba - derült ki a WHO egyik dokumentumából. A most első ízben szállított kínai oltások segítséget nyújtanak a vakcinamegosztó programnak, amely messze elmaradt az idénre tervezett 2 milliárd adag védőoltás kiszállításától, miután a jelentős vakcinagyártó India korlátozta az exportot.

A százmillió adag vakcina felét a Sinovac, másik felét pedig a Sinopharm szállítja, a szállításokat 2021 júliusa és szeptembere között tervezik - derült ki a július 29-én keltezett WHO-dokumentumból. A kínai vakcinákat 60 - többségében afrikai - országnak szánják, ez utóbbiak a százmillió adag egyharmadára számítanak. A listán szereplő egyetlen európai ország Ukrajna, amely várhatóan mintegy 160 ezer Sinovac- oltást kap majd. Az ázsiai országoknak több mint 25 millió adag oltást szállítanak, ebből 11 millió adag Sinovacot Indonézia kap. A többi oltást Latin-Amerika és a Közép-Kelet országainak szánják.

A londoni King's College kutatói vizsgálata szerint hónapok elteltével csökkenhet a COVID-19 elleni védettség mértéke azok körében is, akik a teljes oltási sort megkapták.