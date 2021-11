Vészesen fogy a kórházi férőhely a szomszédban

Európa egyik legkevésbé átoltott országában, Szlovákiában megteltek a kórházak koronavírusos betegekkel, az északkelet-szlovákiai Eperjesi kerületben pedig a hétfői jelentések szerint már alig van tartalék ágy az intenzív osztályokon, a lélegeztető-készülékkel ellátott ágyaknak ugyanis a 96 százaléka foglalt. A múlt héten harmincöt súlyos beteget kellett máshová szállítani, hogy megkaphassák a szükséges ellátást.

Nem minden stressz káros, és bizonyos típusú stressz mérsékelheti is a koronavírus megbetegedés kockázatát és lefolyását. Mint ahogy más stresszfajták elősegíthetik a fertőzés elleni immunválasz gyengülését.

A Kassai kerület székhelyén, Kassán a legnagyobb kórház azt közölte, hogy naponta 20-40 beteget vesznek fel, és az ágyak mintegy 90 százaléka már foglalt. Az oxigénnel, illetve lélegeztetőgéppel ellátott ágyak közül már csak néhány szabad. "A helyzet valóban nagyon komoly - dönteni kell arról, ki kapja a gépeket" - írta közleményében Ján Slávik, Szlovákia második legnagyobb kórházának, a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórháznak az igazgatója. Azt is elárulta, hogy a klinika betegeinek 80 százaléka oltatlan, és eddig csak egyetlen olyan páciens került lélegeztetőgépre, akit már kétszer beoltottak koronavírus ellen.

Vasárnap este egyébként Zuzana Caputová elnök új törvénymódosításokat írt alá, amelyek értelmében munkavégzés előtt hetente kétszer ingyenes teszten kell átesniük az oltatlan munkavállalóknak. Ugyanez az előírás vonatkozik az éttermi és más szolgáltatásokat igénybe vevőkre is.

Koronavírusos beteget ápolnak a kelet-ukrajnai Kramatorszk egyik kórházában.

Fotó: MTI/AP/UNICEF/Jevhen Maloletka

Horvátországban és Szlovéniában is nagy a baj

Tovább emelkedett a kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek száma Horvátországban és Szlovéniában is. Horvátországban a katonaság már hét fűthető sátrat állított fel a Dubrava Klinikai Kórház elé, összesen hetven férőhellyel. Brunom Spoljar dandártábornok a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy a munkálatokkal szerdára készülnek el, és amennyiben szükség lesz rá, tovább növelik a kapacitásokat. Tavaly ősszel a klinika kizárólag COVID-kórházként üzemelt, idén azonban minden zágrábi kórházban alakítottak ki koronavírus-osztályokat.

A szomszédos Szlovéniában 1200-ra emelik az olyan ágyak számát a kórházakban, amelyeket a koronavírusos betegeknek tartanak fenn, ebből 280-at az intenzív osztályokon alakítanak ki. Az új férőhelyek már keddtől rendelkezésre állnak, a szakképzett munkaerő hiánya azonban továbbra is nagy problémát jelent - ismertette Robert Carotta országos koordinátor. Janez Poklukar szlovén egészségügyi miniszter még a múlt héten elrendelte a teljes egészségügyi szféra mozgósítását, beleértve a nyugdíjas orvosokat, valamint az orvosi egyetemek és az egészségügyi középiskolák tanulóit is. Az ellátást a vöröskereszt, valamint a hadseregben szolgáló orvosok és nővérek is segítik.

Ezer hrivnya jár a beoltott ukránoknak

Minden ukrán, aki beadatja magának a COVID-19 elleni védőoltásból a teljes védettséghez szükséges mindkét adagot, ezer hrivnyát, azaz több mint 12 ezer forintot kap az államtól - jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn. Ebből a pénzből edzőtermi vagy fitneszklubba szóló bérletet, mozi-, színház- és koncertjegyet, valamint múzeumi vagy kiállítási belépőt vehetnek az érintettek, illetve elkölthetik országon belüli utazásra is. A program december 19-étől indul. Az év végéig mintegy 3 milliárd hrivnyát (csaknem 37 milliárd forintot) fognak elkülöníteni erre a célra az állami költségvetésben, és ugyanennyit 2022 elején.

Az oltások önmagukban már nem tudják megállítani a koronavírus terjedését egy brit járványügyi szakember szerint. Mint mondta, még öt karácsonyi szezonban számolni kell valamilyen korlátozással.