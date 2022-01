Van, ahol a textilmaszkot viselőket is büntetik

A koronavírus terjedése miatt korlátozzák Horvátországban hétfőtől a nyilvános összejöveteleket, és szigorúbban ellenőrzik a járványügyi intézkedések betartását is. Nyilvános rendezvényeken nyílt térben a korábbi 100 fő helyett csak 50 fő, zárt térben pedig az eddigi 50 fő helyett 25 fő lehet jelen. Magánrendezvényeken legfeljebb 20-an vehetnek részt. Sajtóinformációkkal ellentétben azonban nem csökkentik a vendéglátóhelyek nyitva tartási idejét, azok továbbra is éjfélig lehetnek nyitva, de sokkal szigorúbban ellenőrzik majd a járványügyi intézkedések betartását: kötelező a másfél méteres távolság és a maszk viselése. Csak az asztaloknál helyet foglaló és fogyasztó vendégek lehetnek maszk nélkül.

A sporteseményeken zárt térben továbbra is csakis koronavírus-igazolvánnyal lehet részt venni, és a maszk viselése is kötelező. A szabadtéri versenyeken is kötelező az igazolvány, de ott nem kell maszkot viselni. Ugyanakkor a benti nézőterek legfeljebb 20 százalékát, a kintiek legfeljebb 40 százalékát lehet kihasználni. Zárt térben mindenhol kötelező lesz a maszk viselése, a mozikban és vallási szertartásokon is, függetlenül attól, be lehet-e tartani a másfél méteres távolságot.

A textilmaszkot már nem mindenhol fogadják el.

Megfertőződött az osztrák kancellár

Pozitív lett pénteken Karl Nehammer osztrák szövetségi kancellár koronavírustesztje. "Aggodalomra nincs ok, jól vagyok" - üzente Nehammer, aki közösségi oldalán azt is elárulta, hogy az egyik testőrétől kapta el a vírust. A tájékoztatás szerint a nemrég beiktatott kancellár - aki mindhárom oltást felvette - tünetmentes, és otthoni karanténban tartózkodik, ahonnan folytatja munkáját. Felesége és gyerekei tesztje negatív lett. Európában egyébként Ausztria készül a legszélesebb körben elrendelni a kötelező oltást. Az országban a jövő hónaptól minden, 14 év feletti osztráknak kötelező lesz beoltatnia magát.

Textilmaszk már nem elég

Romániában szombattól a lakáson kívül mindenütt kötelezővé válik a védőmaszk viselése, a textilből készült darabokat azonban már nem fogadják el. Aki tehát ilyet visel, az ugyanúgy bírságra számíthat, mint az, aki egyáltalán nem takarja el orrát és száját - figyelmeztetett Lucian Bode belügyminiszter. A döntést az omikron vírusvariáns gyors terjedésével, illetve a fertőzöttek számának gyors emelkedésével indokolták. A belügyminiszter szerint az intézkedés betartását ellenőrző rendőrök azokra is 2500 lejig (180 ezer forint) terjedő bírságot szabhatnak ki, akik textilből vagy műanyagból készült maszkkal mennek közösségbe, vagy a maszkot szabálytalanul viselik.

A koronavírus jóval fertőzőbb omikron mutációja lehet, hogy kevésbé súlyos tüneteket okoz a globálisan domináns delta variánsnál, mégsem minősíthető enyhének - közölték az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tisztségviselői.

Romániát elérte a világjárvány ötödik hulláma, és a korábbi mutánsoknál sokkal fertőzőbb omikron vírusvariáns közösségi szinten terjed - ezt már Alexandru Rafila egészségügyi miniszter jelentette be. Mint kiderült, Romániában négyszeresére nőtt az esetszám az előző héthez képest: a vasárnap záruló hét során 33 237 új fertőzést diagnosztizáltak, és ez az érték 3,88-szor nagyobb a múlt heti esetszámnál (8 555). A vasárnap délután közölt hivatalos adatok szerint a legtöbb új esetet Bukarestben, illetve Kolozs, Suceava és Temes megyében jegyezték fel. A fertőzöttségi ráta (az elmúlt 14 napban jegyzett új esetek ezer lakosra vetített száma) Kolozs megyében a legmagasabb, ahol a háromhoz közelít. Ez az érték egyelőre csak falvakban és kisvárosokban haladta meg a hármat, a legfertőzöttebb kisvárosok között van azonban a Hargita megyei Tusnádfürdő is (3,8).

Csaknem 600 ezer vakcinát semmisítenek meg

2021-ben Ukrajna több mint 3,6 millió adag oltóanyagot kapott humanitárius segélyként más országoktól, valamint több mint 7,4 millió dózist a COVAX nemzetközi kezdeményezésen keresztül. Most azonban 561 729 dózisnyi AstraZeneca-oltóanyagot meg kell semmisíteniük, mert lejárt a vakcinák szavatossági ideje. Ezen felül az állami költségvetés terhére júniusban vásárolt több mint 30 000 adag Pfizer-vakcina hűtése nem volt megfelelő a szállítás alatt, és a belső vizsgálat nyomán az a döntés született, hogy ez a tétel nem felhasználható.

