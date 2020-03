Újabb koronavírusos beteg Magyarországon

Ugyan a tegnap hírekbe került holland férfi állapotáról, akit szintén koronavírus-gyanúval vizsgálnak, továbbra sincs hír, a koronavirus.gov.hu oldalon ma délelőtt bejelentették, hogy eggyel nőtt a hivatalos fertőzöttek száma Magyarországon. Az ötödik páciens egy 70 éves magyar állampolgár. Valószínűsíthetően a külföldön élő fia fertőzte meg, aki február közepén látogatta meg, előtte Olaszországban és Párizsban is járt - írják.

Az ötödik hazai beteg egy 70 éves, rossz egészségi állapotban lévő férfi. Fotó: Getty Images

A Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában hitelesített laborvizsgálati eredménye pozitív lett. Az idős férfi eleve súlyos, krónikus alapbetegségekkel küzd, rossz, legyengült állapotban van. A budapesti Szent László Kórházban karanténba helyezték, kivizsgálják és megkap minden szükséges ellátást.



Az országos tisztifőorvos által elrendelt eljárásrendnek megfelelően ilyenkor haladéktalanul megkezdődik a járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás. A hatóságok kikérdezik a feleségét és külföldön élő fiát is. A szoros kapcsolatnak számító felesége is már karanténba került. Állapotáról és az eset egyéb járványügyi intézkedéseiről későbbiekben várható tájékoztatás, amiről természetesen mi is igyekszünk majd beszámolni.