Koronavírus: Magyarországon is lesz karantén?

A legfrissebb információk szerint Magyarországon négy koronavírusos beteget kezelnek, de további 269 mintavétel tesztelése van még folyamatban, így várható, hogy a fertőzöttek száma emelkedni fog. A Pénzcentrum ezért megkérte a Taylor Wessing Budapest ügyvédi iroda szakértőit, foglalják össze, hogy a járvány kihirdetése után milyen intézkedésekre lehet számítani, mire jogosultak egyáltalán a felelős szervek.

Bár drasztikusnak tűnik, hogy Olaszországban több települést teljesen lezártak, több tartományban pedig felfüggesztették az oktatási intézmények működését, de hasonlót itthon is elrendelhetnek, ha odáig fajul a helyzet a koronavírus terjedése miatt. A döntéshozók bizonyos területeken korlátozhatják vagy akár meg is tilthatják a személyforgalmat, az ott lakók egymással való érintkezését is.

A közegészségügyi hatóság a személyes szabadsághoz fűződő jogokat, a betegek jogainak gyakorlását is korlátozhatja. Például a koronavírus-fertőzést észlelő orvos köteles elkülönítést, karantént elrendelni a vírus feltételezett fertőzőképességének idejére (ez a jelenlegi gyakorlat szerint 14 nap a SARS-CoV-2 esetében). Ezenkívül megfigyelés alá lehet vonni azokat a személyeket, akik ugyan tüneteket nem mutatnak, de kimutatják szervezetükben a vírust.

Mindenkire kötelezően érvényes szabályok

A lakosokra is kötelezően betartandó szabályok vonatkoznak járvány idejére. Például aki magán vagy máson fertőző betegség tüneteit tapasztalja, köteles orvoshoz fordulni, a szakemberek utasításait követni.

Mivel a koronavírus legújabb faja a SARS-féle változattal 80 százalékban megegyezik, elképzelhető, hogy az efertőzésterjedésére megállapítotthoz hasonló eljárási rend kerül bevezetésre - tájékoztattak a szakértők. Ezekből kiindulva pedig a kórházak, orvosok kötelesek lennének a betegeket, fertőzés-gyanús személyeket bejelenteni és nyilvántartani, valamint elrendelni, hogy felkutassák a velük szoros kapcsolatot létesítő embereket.

És mi a helyzet a legdrasztikusabb lépésnek tűnő teljes határzárral? "Amennyiben a közegészségügyi-járványügyi kockázat kezelése és elhárítása ezt megköveteli, a határzár elrendelése sem kizárható, ugyanakkor a schengeni rendszer részes államaként számos szempont alapos mérlegelése szükséges ehhez" - válaszolta Dr. Novák Zoltán, az ügyvédi iroda szakértője.

Egyelőre azonban semmi ok a legrosszabbra készülni, Orbán Viktor miniszterelnök tegnapi tájékoztatása szerint egyelőre a járvány elleni védekezés első szintjén tartunk, mivel csupán egyedi eseteket diagnosztizáltak és kezelnek. A következő szint az lenne, ha koronavírus-gócpontok is kialakulnának az országban.