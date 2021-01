Új őrület: miért hordjunk két maszkot?

Joe Biden amerikai elnök januári beiktatása sok szempontból rendhagyó volt. Többek között azt is megmutatta, hogy a koronavírus elleni védekezésben is van új a nap alatt: a nemzetközi sajtó pillanatok alatt felkapta a két maszkot viselő résztvevők fotóját. Pedig a jelenség nem egyedi, csak ezúttal ismert emberek vállalták be nyilvánosan, a világ egyik legjelentősebb eseményén. Ahogy arról néhány napja a nytimes.com beszámolt, Pete Buttigieg, az Indiana állambeli South Bend egykori polgármestere, és férje, Chasten Buttigieg két maszkot is viselt a Capitoliumban, Joe Biden elnök beiktatásakor. Egyikük egy sebészi maszkra, másikuk pedig ránézésre egy FFP2-esre (a rögzítést biztosító gumiszalag nélkül), húzott öltözékéhez tökéletesen passzoló textilmaszkot.

Egy maszk helyes felvétele is sokaknak gondot okoz. Hát még kettőé! Fotó: Getty Images.

Anthony Fauci, az Egyesült Államok első számú járványügyi szakértője gyorsan reagált a jelenségre. Az amerikai NBC csatornán futó Today Show-ban elmondta, hogyha a koronavírus elleni védekezésről van szó, jobb két maszkot viselni, mint egyet. "A maszk célja, hogy megakadályozza a vírusrészecskék orrba és szájba jutását. Ha egy rétegre még egyet teszünk, ésszerű, hogy nagyobb védelmet nyújt. Ez az oka annak, hogy az emberek két maszkot húznak egymásra" - idézte Fauci szavait a webmd.com.

A duplázás lehetséges előnyei

Habár számos kutatás igazolta, hogy a maszkoknak milyen fontos szerepük van a vírus terjedésének lassításában, sokan még mindig rosszul, vagy egyáltalán nem hordják őket. A The Slow Mo Guys nevű, lassított felvételeket publikáló YouTube-csatorna üzemeltetői látványos videóval szemléltetik a maszkviselés előnyét.

"A dupla réteg amellett, hogy extra szűrést eredményez, eltakarhatja azokat a réseket is, amelyek egy nem tökéletesen illeszkedő maszk miatt az orr körül keletkeznek" - érvelt a dupla maszk mellett Alice Sato, az Omaha-i Gyermekkórház és Orvosi Központ epidemiológusa.

Tény, hogy a jó minőségű, egészségügyi szabványoknak megfelelő FFP2-es maszkok drágák - a legolcsóbb is körülbelül háromszor annyiba kerül, mint egy többrétegű sebészeti maszk -, és az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) elsősorban az egészségügyben dolgozók számára ajánlja ezeket. Nem véletlen, hogy az emberek igyekeznek könnyebben elérhető, olcsóbb és egyszerűbb alternatívákat keresni, amelyek a lehető legnagyobb védelmet biztosítják. Sokak számára nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a maszk trendi legyen. Ha két maszkot tesznek fel, a felsőt, a textilmaszkot tetszés szerint lehet variálni, míg az alsó gyakorlatilag bármilyen színű lehet.

Jól hangzik, de a kivitelezéssel gondok lehetnek

Két maszk viselése legalább annyi veszélyt rejt, mint amennyi potenciált látnak benne. "Az egyszerű, eldobható arcmaszkok egyszer használatosak" - hívja fel rá a figyelmet a CDC. Attól még nem kell ritkábban cserélni, hogy ráhúzunk egy másikat. A CDC egyébként részben ezért nem is javasolja két maszk viselését senkinek. Ehelyett ajánlása szerint válasszunk két- vagy többrétegű, sebészi, vagy akár mosható textilmaszkot: olyat, ami tökéletesen eltakarja orrunkat és a szánkat, és közben szorosan illeszkedik az arcunkra.

Sokan már egyetlen maszkban is kellemetlenül érzik magukat: nem kapnak levegőt, bepárásodik a szemüvegük, nehezen rögzítik megfelelően. Két maszk, pláne két különféle állású gumiszalaggal egyrészt nem kényelmes, másrészt könnyen elmozdul, és akkor oda a védelem. Ez utóbbit kollégánk is megtapasztalta, amikor pár hónapja letesztelte, milyen a sebészi és az FFP2-es maszk kombinációja. De nem a saját védelmének fokozása érdekében. Amikor kiderült, hogy szakemberek szerint "önző dolog" szelepes maszkot feltenni, mert csak viselőjüknek nyújt védelmet, a vele egy légtérben tartózkodóknak kevéssé, kollégánk a fodrászhoz menet egy sebészi maszkot is felhúzott a szelepes alá. Mint utóbb kiderült, teljesen feleslegesen, ugyanis alig fél óra alatt mindkettő elmozdult. (Ugyanezt észlelte később, amikor a sebészi maszkra próbaképpen kétrétegű textilmaszkot vett rá.)

A maszkok elmozdulása azzal jár, hogy előbb-utóbb szabadon marad viselőjük orra, utat engedve a vírusoknak. Vagy az egyik felcsúszik, félrecsúszik, és gyakran vissza kell igazítani. Ami nem túl szerencsés, mert az a vége, hogy egy idő után folyamatosan az arcunkhoz nyúlunk. Ha a két maszk nem illeszkedik tökéletesen és kényelmesen arcunkra, nem nagyon éri meg kísérletezni velük. Különösen, ha huzamosabb időt töltünk nyilvános térben, vagy olyan társaságában, aki potenciálisan fertőzött lehet, esetleg akit éppen védeni szeretnénk a fertőzéstől.