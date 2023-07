Tünetek, amelyek fertőző májgyulladásra utalhatnak

„A hepatitisz világnapját 2004. óta rendezik meg. 2010-től ez a nap július 28-a, a B vírus felfedezője és a vírus elleni vakcina kifejlesztője, Baruch Blumberg születésnapja. Mivel sokan nem tudják, hogy mi okozza a betegséget, így többen is úgy élnek, hogy nem tudnak arról, hogy betegek. Ez azért is fordulhat elő, mert a vírusok okozta májgyulladás nem minden esetben jár tünettel. Ha pedig rossz a közérzetünk, fáradékonyak vagyunk, fájnak az ízületeink és izmaink, nem gondolunk arra, hogy panaszainkat a hepatitisz okozhatja. Fontos tudni azonban, hogy a hosszú időn át kezeletlenül hagyott betegségnek komoly következményei lehetnek, így például májzsugorodás vagy májrák. Ezért fontos, hogy időről időre figyelmet kapjon a betegség, ezáltal csökkenjen a hepatitisz áldozatainak száma” – hívta fel a figyelmet dr. Szabó Olga, a Budai Egészségközpont belgyógyász, hepatológus szakorvosa.

A hepatitisz diagnózisa egyéb vizsgálatok mellett hasi ultrahanggal állítható fel. Fotó: Getty Images

A hepatitisz fajtái és a májgyulladás tünetei

Hatféle vírust különböztetünk meg, amely hepatitiszt okozhat, ezeket pedig A, B, C, D, E és G betűvel jelöljük. A májgyulladás lehet krónikus és akut, a kétféle forma pedig számos hasonló tünettel rendelkezik. A betegség kezdetén főként rossz közérzet, fáradtság, az ízületek és izmok fájdalma, láz, émelygés, fejfájás a jellemző. A gyulladás miatt megnövekedett máj a jobb oldalon, a bordák alatt fájdalmat is okozhat, és gyakran előfordulhat bőrkiütés is. Az akut májgyulladásra utaló tünetek közé tartozik a hányás, étvágytalanság, láz, hasmenés és kiütések, de mivel ezek számos más betegség kísérői is lehetnek, ezért sokszor nem is gyanakodnak az érintettek májgyulladásra. A hepatitisz egyik tünete lehet, hogy a beteg besárgul, azaz a szeme fehérje és a bőre sárgás színűvé válik. Ilyenkor a vizelet sötét, míg a széklet világos színűvé válik.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy melyik típusú hepatitiszre mi a jellemző.

Hepatitisz A

Az akut májgyulladásért gyakran a hepatitisz A vírus tehető felelőssé. Főként szennyezett ételek és italok útján terjed, ezért nagyon fontos, hogy a zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás előtt alaposan megmossuk, illetve mossunk kezet az étkezés előtt. Ha külföldre utazunk, fokozottan figyeljünk a testi higiéniára, valamint az élelmiszerekkel kapcsolatos higiéniai szabályok betartására. A hepatitisz A vírus elleni védelem legbiztosabb formája a védőoltás.

Hepatitisz B

A B vírus az egyik olyan típus, amely akut májgyulladást okozhat, de azt sokszor nem ismerik fel az enyhe tünetek miatt. Ilyenkor krónikus májgyulladásba csaphat át. A hepatitisz B a világ legfertőzőbb betegségeinek egyike, amely vérrel, vérkészítményekkel és szexuális úton is fertőz. Ugyanilyen veszélyes lehet, ha az előírásoknak nem megfelelően újra használják és nem megfelelően fertőtlenítik az injekciós, akupunktúrás vagy tetováló tűket, de egy nem jól fertőtlenített körömvágó olló, borotválkozó eszközök, vagy egy fogkefe is vírushordozó lehet. Lappangási ideje több héttől akár több hónap is lehet, a betegség évekig lappanghat, ám hosszú távon komoly következményei lehetnek, például májzsugor vagy májrák. A vírus azért is veszélyes, mert a várandós nők magzatukat is megfertőzhetik. A hepatitisz B vírus esetében is védőoltással lehet elérni a megbetegedés elleni védelmet, melyet Magyarországon 1999-től a 13 évesek kötelezően kapnak az iskolában. A vírus szaporodása gyógyszerrel gátolható, így megakadályozható a betegség előrehaladása is.

Hepatitisz C

A krónikus májgyulladás egyik okozója, amely vérrel és véres eszközökkel terjed. A legveszélyeztetettebb közösség a közös vénás tűt, illetve a megosztott eszközzel orrba szippantott kábítószert használók köre. Mivel a C vírusnak számos típusa létezik, így jelenleg nincs ellene védőoltás. Amennyiben a családban előfordult a betegség, érdemes mindenkinek elvégeznie a szűrővizsgálatot, illetve ahogy a hepatitisz B esetében is, kerüljük a közös borotva, fésű, törölköző használatát. Ha a betegséget időben diagnosztizálják és gyógyszeresen gyógyítják, megszűnik a vírusfertőzés, jó esetben (ha még nem alakult ki májzsugorodás) a máj teljesen meggyógyulhat, regenerálódhat.

Hepatitisz D

A krónikus májgyulladást okozó D vírus a hepatitisz B-hez hasonlóan terjed, de ezzel a vírussal csak az fertőződhet meg, aki már korábban fertőződött a B vírussal.

Hepatitisz E

Az A vírushoz hasonlóan széklettel szennyezett étellel terjed, így, ha betartjuk a higiénés tanácsokat, elkerülhetjük a megbetegedést. Nincs ellene védőoltás.

Mi okozhat még májgyulladást?

különböző mérgek, gyógyszerek

túlzott alkoholfogyasztás

autoimmun folyamatok, illetve anyagcsere-betegségek

szövődményként egyéb fertőző betegségek (például szalmonella)

Hogyan diagnosztizálható?

A diagnózis felállításában segít a fennálló panaszok, tünetek, kórelőzmények, valamint a páciens életmódjának, fertőződési lehetőségeinek feltérképezése. Ezután következik a laborvizsgálat, a vírusszerológia és a hasi ultrahangos vizsgálat. A krónikus májgyulladások előrehaladottságának megítélésére korábban gyakran végzett májbiopszia helyett ma már FibroScan vizsgálatot használnak, amely egy speciális ultrahangos eszközzel történik és a máj merevségét méri. A szoftverek ebből számítják ki a fibrózis (rostosodás) és szteatózis (zsírosság) mértékét.

„Bizonyos esetekben az immunrendszer kevésbé reagál a fertőzésre, így a tünetek enyhék lehetnek vagy elmaradhatnak. A betegséget ezért gyakran késői stádiumban ismerik fel, időnként csak komolyabb, már májzsugorodásra utaló tünetek, mint például fogyás, sárgaság, haskörfogat növekedése, lábszárdagadás, zavartság alapján. Ezért fontos, hogy tünetmentes állapotban is megtörténjen a hepatitisz szűrése. Ha egzotikus helyre szeretnénk utazni, jó előre tájékozódjuk a szükséges védőoltásokról, ugyanis a megfelelő védelem kialakulásához időre lehet szükség. Azonban itthon, Magyarországon és a környező országokban is fontos megkapni az elérhető védőoltásokat a hepatitisz B és A vírusok ellen, valamint törekedni a biztonságos szexre és a fertőzött vérrel, szövetnedvekkel szennyezett eszközök érintésének kerülésére. Fontos az alapvető higiénés szabályok betartása, így az egyik legfontosabb a szappanos kézmosás étkezés előtt és a mosdó használata után” – mondta a szakorvos.