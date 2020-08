Tovább tombol a járvány a szomszédban

Ukrajnában a koronavírus-járvány kezdete óta csaknem 75 ezer igazolt fertőzöttet és 1762 ádlozatot regisztráltak. Közben viszont már 41 ezren meggyógyultak, így az aktív betegek száma jelenleg 32 ezer körül alakul az országban. Az ukránok már csaknem egy hete mindennap ezernél több új esetet jelentenek. Az ukrán Közegészségügyi Központ által vasárnap kiadott közlemény szerint a COVID-betegek halálozási aránya országosan 2,4 százalékos. Ez az arány a keleti országrészben lévő Kirovohrad megyében a legmagasabb (5,1 százalék). Utána a közép-ukrajnai Cserkaszi megye (3,9 százalék), majd Kárpátalja (3,8 százalék) következik. Ukrajnában egyébként március 3-án regisztrálták az első fertőzöttet a romániai határnál lévő Csernyivci megyében. Két hétre rá vezették be az országos karantént, május 22-étől pedig úgynevezett adaptív karantén van érvényben, amely azt jelenti, hogy a helyi hatóságok önállóan dönthetnek bizonyos korlátozások enyhítéséről vagy szigorításáról - köztük a közösségi közlekedési eszközök, a tömegétkeztetési vagy szórakozóhelyek, sportlétesítmények működtetéséről.

Képünk illusztráció

Az országos karantént - amely alapján egyebek mellett általánosan kötelező a maszkviselés és a távolságtatás nyilvános helyeken - többször meghosszabbította a kormány, legutóbb július 22-én. Most augusztus végéig van érvényben, továbbra is adaptív jelleggel. Augusztus 1-jétől viszont új karanténrendszer lépett életbe az országban, mostantól a meghatározott kritériumok, vagyis az aktív koronavírusos betegek, az elvégzett tesztek száma, afertőzésterjedésének üteme és a kórházi ágyak leterheltsége alapján zöld, sárga, narancs és vörös zónába sorolják a térségeket, illetve a nagyobb városokat. A legsúlyosabb helyzetű, vörös zónába került a nyugati országrészben található Luck, Ternopil, valamint a romániai határnál lévő Csernyivci megye egy járása. Kárpátalja megye egyelőre sárga zónában van, Lviv és térsége narancsban, a főváros, Kijev viszont még zöld zónában a szombaton nyilvánosságra hozott térkép szerint.

Az európai gyakorlathoz igazodva azonban az ukrán kormányzat a külföldi országok vörös, illetve zöld besorolásán is változtatott, emiatt augusztus 1-jétől Magyarországot a zöldből a vörös zónába sorolta át. Zöld zónába ugyanis ezentúl azokat az országokat sorolják, ahol az elmúlt két hét alatt nem haladta meg az adott országban a 30 százalékot a betegek számának növekedése, illetve a százezer lakosra eső betegek száma az ukrajnaiét. Az adatokat hetente fogják felülvizsgálni. Magyarországon ez alapján százezer lakosra 2,26 beteg jutott, ami sokkal kedvezőbb az ukrajnai adatnál (33,02), de az új esetszám növekedése 108,5 százalékos volt az elmúlt két hét alatt.

Az osztrák kancellária egyik munkatársa is megfertőződött az új típusú koronavírussal. Az illető a kisegítő személyzethez tartozik a kancellárián, és az egyik családtagjától kaphatta el a SARS-CoV-2 vírust. Miután az eset ismertté vált, megkezdődött a kontaktszemélyek felkutatása. Azoknak, akik közvetlen munkakapcsolatban álltak vele, karanténba kell menniük. Közben a klagenfurti strandon szigorították az ellenőrzéseket, és a dolgozókat szájmaszk viselésére kötelezték, miután szerdán az egyik alkalmazott koronavírus-tesztje pozitív lett. A dolgozókat naponta tesztelik, a látogatókat pedig arra kérik, tartsanak távolságot egymástól, és kerüljék a tömeget. Ezzel egy időben Bécsben 17 strandot zártak le átmenetileg, mivel a vendégek száma elérte a megengedett határt.

A koronavírus-helyzet miatt a strandokon a látogatók megengedett számát a harmadára csökkentették. Míg korábban Bécs 17 strandján egy időben összesen százezren fértek el, most legfeljebb 40 ezren tartózkodhatnak bent egyszerre. A strandok internetes oldalán egyébként egy online jelzőrendszer is működik, amely jelzi, hogy éppen hányan tartózkodnak odabent. Ausztria több mint 21 ezer igazolt fertőzöttről és 718 halottról számolt be hétfőig.

További számok a szomszédból

Horvátország 5260 koronavírusos esetről és 149 áldozatról, Románia 53 ezer betegről és 2413 halottról, Szlovákia 2354 igazolt fertőzöttről és 29 elhunytról, míg Szlovénia 2180 megbetegedésről és 120 halálesetről számolt be hétfőig. Szerbiában pedig már több mint 26 ezer embert fertőzött meg és 590 életet követelt az új kór. A szerb egészségügyi miniszter, Zlatibor Lončar közölte, hogy a koronavírus nem fog "csak úgy" eltűnni, ezért mindaddig elővigyázatosnak kell lenni, amíg elő nem állítják a hatékonynak bizonyuló védőoltást, és azt be nem adják a lakosság nagy részének.

