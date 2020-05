Tisztifőorvos: megállt a járvány a zárt közösségekben

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, Müller Cecília egy korábbi tájékoztatón arról beszélt: a legnagyobb kihívás az, hogy a koronavírus a zárt közösségekből - így például az idősotthonokból - is eltűnjön. Most azonban úgy tűnik, afertőzésterjedése megállt a benntlakásos intézményekben, a napokban ugyanis az otthonokból nem érkezett bejelentés új fertőzöttről. A mai tájékoztatón az is elhangzott, hogy Budapesten jelenleg 104, Zala megyében 94, Fejér megyében pedig 89 koronavírus-fertőzött jut 100 ezer főre. Itthon eddig 517 áldozatot követelt a járvány, az elhunytak 96 százaléka valamilyen krónikus betegségben szenvedett - mondta Müller Cecília.

Idősotthon-ellenőrzés Tiszaszalkán, május 15-én. Fotó: MTI/Balázs Attila

Kedden nyitnak a fővárosi óvodák

Orbán: járvány idején a gyorsaság a legfontosabb - kattintson a részletekért!

Kedden már a fővárosi óvodák is megnyitnak, ezért a tisztifőorvos azt kéri a szülőktől, hogy csak egészséges gyerekeket engedjenek vissza a közösségbe. A fertőtlenítő nagytakarítás azonban minden intézményben megtörtént, így a biztonságos körülmények biztosítottak. A zsúfoltság elkerülésére azonban itt is kiemelt figyelmet kell fordítani, különösen a gyermekek érkezése és távozása során. A budaörsi koronavírus-fertőzött óvónőkkel kapcsolatban pedig azt mondta, az 5 személynél csak a gyorsteszt - tehát az antitesteket kimutató vizsgálat - bizonyult pozitívnak, a PCR-tesz - vagyis a vírus aktuális jelenlétét kimutató vizsgált - azonban nem.

Elhangzott továbbá, hogy a koronavírus-helyzet stabilizálódásának köszönhetően már a szabadtéri autós könnyűzenei koncertek is megtarthatók, ami azt jelenti, hogy minden látogató az autójában marad, és úgy hallgatja meg az élő előadást. Emellett a trianoni megemlékezéseket is engedélyezik, amennyiben biztosítani tudják a résztvevők között a legalább 1,5 méteres védőtávolságot. Ezekről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa számolt be.

137 ezer munkahelyet mentettek meg

A tájékoztatón Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár is feszólalt. Mint ismertette, a legfrissebb összesített adatok szerint eddig 10500 cég pályázott a munkahelyvédelmi bértámogatásra, így már 137 ezer dolgozónak sikerült megmenteni a munkahelyét a koronavírus-járvány ellenére. A programot augusztus 31-éig meghosszabbítják, addig lehet pályázni. A munkahelyteremtő programmal pedig eddig mintegy 70 ezer embernek tudtak állást biztosítani.

Ilyen egy vidámpark a koronavírus-járvány után Japánban - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!