"A legnagyobb kihívás, hogy a zárt közösségekből eltűnjön a koronavírus"

A tisztifőorvos tájékoztatása szerint az idősotthonokban eddig mintegy 880 gondozott és 141 dolgozó kapta el az új típusú koronavírust. A fertőzöttek közül 115-en vesztették életüket, 371-en azonban már meggyógyultak. Jó hír, hogy az érintett intézmények száma az elmúlt időszakban nem növekedett, tehát eddig 33 otthonban jelent meg a vírus. A 33 intézmény összesen 5991 gondozottat és 2301 dolgozót tart számon.

Kun Tímea osztályos orvos a fővárosi Szent János Kórházban. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Pozitív fordulatot vett a járvány

A tisztifőorvos kiemelte továbbá, hogy megfordult az arány a hazai koronavírus-járvánnyal összefüggő adatokban: már többen gyógyulnak meg naponta, mint amennyien megfertőződnek. Ahogy már a HáziPatika.com-on is olvashatták, az elmúlt nap során 15 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon. Közülük 5-en budapestiek, 4-en pedig Pest megyeiek.

Megszűnhet a veszélyhelyzet

Elhangzott továbbá, hogy a kormány ma az országgyűlés elé terjeszti a rendkívüli jogrend, vagyis a veszélyhelyzet megszüntetését indítványozó javaslatot. Ez megfogalmazza majd azt is, hogy melyek azok az óvintézkedések, amelyeket továbbra is fenn kell tartani - hiszen a koronavírus még mindig jelen van az országban. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa beszélt. Hozzátette, a veszélyhelyzetet még március 11-én hirdették ki a koronavírus-járvány miatt, a rendkívüli jogrend pedig jelentősen hozzájárult a járvány megfékezéséhez. Megemlítette azt is, hogy a mai nap során 30 vidéki kórházba szállítanak újabb védőeszközöket.

A tájékoztatón Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára is felszólalt. Kiemelte, a koronavírus-helyzet stabizilálódása miatt kezd újraindulni az élet Magyarországon. Hangsúlyozta továbbá, hogy már csaknem 1 millió embernek nyújtottak valamilyen támogatást a munkahelyük megőrzése céljából.

