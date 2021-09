Szakértő: súlyos hiba, hogy nem kötelező a maszkviselés

Negyedik hullám: mutatjuk, mire számítanak a hazai szakértők.

A negyedik hullám küszöbén vagyunk, és néhány hét múlva jelentősen megnőhet a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon - mondta a Portfoliónak Falus András immunológus. A beoltatlanok jelenleg életveszélyben vannak - tette hozzá. A szakember rámutatott arra is, hogy már az influenzaszezon is itt van, és a megfertőződés ellen ebben az esetben is maszkhasználattal és védőoltással védekezhetünk.

Maszkhasználattal az influenzaszezont is könnyebben átvészelhetnénk. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Nagy bajt okozhat a két fertőzés együtt

Az influenza a koronavírussal együtt rendkívül súlyos megbetegedést okozhat, különösen az időseknél és a krónikus betegeknél - figyelmeztetett a szakember. Elmondása szerint a kétfertőzésegyüttes jelenléte immunrendszertől függően eltérő következményekkel járhat, de az idős emberek esetében például komoly lázat okozhat, és jelentősen megterhelheti egyebek mellett a szívet is.

Tanulnunk kellene a tavalyi tapasztalatokból

Az immunológus kiemelte, hogy tavaly azért nem volt lehetősége az influenzának széles körben elterjedni, mert az emberek a koronavírus-járvány miatt minimalizálták a társas érintkezések számát, fokozottan figyeltek a higiéniára és mindenhol maszkot viseltek. Az influenzaoltást Falus az idős embereknek és a krónikus betegeknek mindenképpen ajánlja.

Már több alkalommal is vissza kellett hívni Japánban a Moderna koronavírus elleni vakcináit, szennyezettségre hivatkozva. A hírek szerint fekete és rózsaszínű ismeretlen anyagot tartalmaztak egyes ampullák.