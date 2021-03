Rusvai: így kerülhető el a negyedik hullám itthon

Koronavírus: fiatalokkal van tele az intenzív osztály - részletek!

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és más nemzeti és nemzetközi szervezetek is arra figyelmeztetnek, a világ a koronavírus-járvány negyedik hulláma felé sodródik, ám az az oltásoknak köszönhetően nem mindenhol lesz olyan, mint az előző három. Rusvai Miklós víruskutató ezzel kapcsolatban az ATV Híradójának azt mondta, jogos lehet a WHO felvetése, tényleg elkerülhetik majd a 4. hullámot azok az országok, ahol addigra megfelelő, legalább 70 százalékos lesz az átoltottság, ilyen lehet Izrael, Nagy-Britannia és Magyarország is.

Gyüre Ágnes ápolónő a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcina első adagjával beolt egy idős nőt a miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban kialakított oltóponton. Fotó: MTI/Vajda János

Addig azonban kénytelenek leszünk elfogadni, hogy maradnak a lezárások. Ennek kapcsán a szakember elmondta, részleges nyitást ugyan már 2-3 hét múlva is el tud képzelni, ha a szennyvízadatok kezdezőek lesznek, ám a teljes nyitásra legalább május végéig várnunk kell. Ez az ő olvasatában egyébként azt jelenti, újra kinyithatnak az üzletek, látogathatóak lesznek a rendezvények és a meccsek, valamint a közterületi maszkviselésre sem lesz szükség.

Most tetőzik a 3. hullám

Addig azonban, míg ez bekövetkezik, még előttünk van a 3. hullám csúcsa. Ez Rusvai szerint a napokban következik be. Szavai szerint a kedd és a szerda kritikus lesz. Viszont, ha május végére túl leszünk rajta, akkor "ezzel a vírustípussal nincs több gondunk". "Ha nem jelenik meg egy radikálisan új mutáns, akkor szerintem Magyarországon harmadik hullám után negyedik hullámmal nem kell számolni" - fogalmazott.

Ismét megosztotta a szennyvízvizsgálatok eredményeit a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). Az elmúlt héten vett minták alapján elmondható, hogy a koronavírus örökítőanyagának szennyvízben kimutatható átlagos koncentrációja stagnál. Négy megyeszékhelyen és öt Budapest-környéki településen azonban tovább romolhat a helyzet. Mutatjuk, melyek ezek a városok.