Koronavírus: ezekben a városokban durvulhat el a helyzet

A 12. héten elvégzett vizsgálatok eredményei alapján úgy tűnik, hogy országos átlagban stagnál a szennyvízben az új típusú koronavírus koncentrációja. 13 város esetében azonban továbbra is az átlagosnál magasabb értékeket mértek - számolt be róla az NNK. Alacsony koncentrációt sehol sem mértek az országban, és egyértelmű csökkenés is csak 2 helyen, Miskolcon és Szekszárdon látszik.

Több helyen is tovább súlyosbodhat a járványhelyzet.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Salgótarjánban, Székesfehérváron, Szegeden, Zalaegerszegen láthatóan növekszik a koronavírus-koncentáció. Ugyanez igaz az öt vizsgált Budapest-környéki településre - Tökölre, Biatorbágyra, Szigetszentmiklósra, Budakeszire és Százhalombattára - is.

Forrás: NNK

A friss adatok arra utalnak hogy még mindig számos tünetes és tünetmentes személy üríti a koronavírust országszerte, és néhol az új esetek számának emelkedésére is számítani lehet. Az eredmények megerősítik, hogy a koronavírus-járvány harmadik hullámának felszálló szakaszában vagyunk.

Mit tehetünk?

Az egyéni felelősség szerepe továbbra is hangsúlyos a koronavírus-járvány lassítása érdekében. Akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Emellett továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak.

Tartsuk be a legalább másfél méteres szociális távolságot, ahol pedig ez nem megoldható, ott viseljünk az orrot és a szájat is eltakaró maszkot. A jogszabályban előírt helyeken se feledkezzünk meg a maszk viseléséről, valamint ügyeljünk a gyakori és alapos kézmosásra is. Ezeket betartva meg tudjuk fékezni az új típusú koronavírus közösségi terjedését. Az NNK továbbá azt javasolja, hogy aki teheti, éljen a védőoltás lehetőségével.

