Koronavírus: fiatalokkal van tele az intenzív osztály

Tóth Judit a műsorban hangsúlyozta, hogy egyre fiatalabbak, egyre súlyosabb állapotban érkeznek a kórházba. Arról is beszélt, hogy a brit variáns körükben terjed, hiszen sokkal aktívabbak, és nem csökkent le még mindig kellő mértékben a találkozások száma. A nyitást nagyon korainak véli, úgy gondolja, szigorítani kellene, sőt, a meglévő szabályokat szigorúbban betartani.

A szakrendelőkből érkezők nehezen tudják felvenni a ritmust

Azzal kapcsolatban, hogy a szakrendelők bevonásával próbálják enyhíteni a kórházi osztályok terhelését, azt mondta: valamennyire segíthet ez a lépés, ugyanakkor a szakrendelőből érkezők nehezen tudják majd felvenni a ritmust, nem tudnak helyettesíteni egy intenzíves szakorvost vagy ápolót. Területenként más és más lesz a helyzet, van, ahol fel lehet szabadítani 1-1 kollégát, de van, ahol például csak egy pulmonológus van a megyére, neki kell ellátni mindenkit.

Fiatalokkal van tele az intenzív osztály

A szakszervezet alelnöke azt is elárulta a műsorban, folyamatosan kapnak jelzéseket, hogy korábban 8 ágyas intenzív osztályok most 40 ággyal működnek, vagy két-háromszoros a betegek áramlása a sürgősségi osztályokon, egy orvosnak 40 beteget kell ellátnia egy műszakban. Sőt, olyat is hallott, hogy egyes kórházakban a 65-70 év felettieket nem tudják lélegeztetőgépre tenni, mert fiatalokkal van tele az intenzív osztály.

