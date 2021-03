Koronavírus: óriási bajt okoznak a mutánsok

Az Egyesült Államokban naponta mintegy 53800 új esetet regisztrálnak, ami enyhe növekedést mutat a korábbi átlaghoz képest. Emellett a koronavírus-fertőzés miatt kórházba kerülő betegek száma napi 4500 és 5000 közé tehető, valamint naponta körülbelül ezer beteg veszti életét a COVID-19 következtében. "Összességében ezeknek a statisztikáknak figyelmeztető jelként kell szolgálniuk az amerikai emberek számára" - mondta Rochelle Walenksy, a CDC igazgatója.

Még ki kell tartani

"Most cselekednünk kell. Attól tartok, hogy ha most nem tesszük meg a megfelelő intézkedéseket, akkor hiába növeljük agresszívan az oltások számát, egy újabb, egyébként elkerülhető hullám érhet el minket" - fogalmazott a CDC igazgatója. A szakember ezért arra buzdította az embereket, hogy a koronavírus-járvány elleni sikeres küzdelem érdekében továbbra is viseljenek maszkot, kerüljék a tömeget, és egyelőre várjanak az utazással - még akkor is, ha már beoltották őket. "Mindannyian szeretnénk visszatérni mindennapi tevékenységeinkhez, illetve a családunkkal, barátainkkal és szeretteinkkel lenni. De még egy rövid ideig ki kell tartanunk" - mondta Walensky.

Itt tart az amerikai oltási kampány

Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ adatai szerint a 65 éves és idősebb amerikaiak mintegy 70 százalékának már legalább egy adagot beadtak az új típusú koronavírus elleni vakcinából, 42 százalékuk pedig már mindkét dózison túl van. A felnőtt lakosság esetében háromból egy ember már legalább egy oltást megkapott, és körülbelül 44 millióan már mindkét dózist megkapták.

