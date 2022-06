Ahogy már korábban beszámoltunk róla, a majomhimlő a himlővírus egyik variánsa. A fekete himlő ellen már az 1800-as évek óta oltották az embereket, így idővel sikerült eltüntetni a kórokozót. Nemrégiben azonban megjelent egy rokonvírusa, amely szerencsére kevésbé agresszív, mint a fekete himlő, és csak nehezen, szoros kontaktus útján terjed.

Jelenleg elsősorban a fiatalok körében terjed a majomhimlő. Fotó: Getty Images

Az idősek védelme sem kőbe vésett

Felmerült a témával kapcsolatban már az is, hogy 1979 előtt született személyek, akik még megkapták a fekete himlő elleni védőoltást, feltételezhetően védelmet élveznek a majomhimlő ellen is. Rusvai Miklós virológus erről úgy nyilatkozott az InfoRádiónak, hogy a fekete himlő elleni oltás ugyan bizonyítottan hosszú ideig védettséget nyújt, arról azonban nincs egyértelmű adat, hogy a védelem vajon négy évtizedig is kitart-e.

„Mi, 1979 előtt születettek áltathatjuk magunkat azzal, hogy védettek vagyunk, de ez a védelem biztos, hogy viszonylagos, hiszen negyvenegynéhány év alatt feltétlenül halványul az immunitás” – fogalmazott a szakértő. Hozzátette, legjobb tudomása szerint egyelőre nincs olyan regisztrált fertőzött, akit korábban immunizáltak a himlő ellen, tehát leginkább a fiatalok között terjed most ez a betegség. Az esetszámok viszonylag gyors növekedése egyébként a virológus szerint inkább csak a kontaktkutatás sikerességét mutatja, nem pedig azt, hogy egy újabb világjárvány van kialakulóban.

A majomhimlő-fertőzés tünetei közé tartozik a fejfájás, a láz, az izomfájdalom és a nyirokcsomó-duzzanat is. 10 nap után pedig már a jellegzetes kiütések is megjelennek, először az arcon, majd a végtagokon, végül pedig az egész testen. A betegség majmokon jelentkező, himlőszerű elváltozások után kapta a nevét.

Tárgyakon keresztül is terjedhet

Rusvai megerősítette, hogy a majomhimlő képes tárgyak közvetítésével is terjedni. A kórokozó ugyanis az Orthopox vírusok közé tartozik, emiatt nagyon jó ellenálló képességgel rendelkezik. Hetekig, vagy akár hónapokig is életképes maradhat a környezetben és a tárgyak felületén.

Spanyolországban például egyértelműen egy szaunához kötődött a majomhimlő terjedése, a vírusközvetítő szerepét pedig vélhetően a törülközők, a padok és egyéb berendezések töltötték be – magyarázta a szakember.