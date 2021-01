Problémás az egészségügyisek oltása

Még a legkönnyebben megszervezhető társadalmi csoport, az egészségügyi dolgozók oltása is nehézkesen halad - írja a Népszava. December 26-tól január 5-ig a 120 ezer egészségügyis közül 15 ezret oltottak be, pedig ez alatt az idő alatt már közel 40 ezer embernek elég vakcina állt rendelkezésre a lap szerint.

Szervezetlenség, túlterhelt vonalak

A dolgozók oltásának akadozását a MOK is szóvá tette: a testület úgynevezett Realitás projektjének kedden nyilvánosságra hozott legújabb részében szervezetlenségről, átláthatatlan ügymenetről, az oltásra jelentkezés nehézségeiről számoltak be. Mint írták, a kórházak többé-kevésbé megszervezték saját munkatársaik beoltását, de a máshol dolgozóknak nem könnyű jelentkeznie, helyet, időpontot kérnie valamelyik oltóponton.

"Az oltóhelyek honlapján az online időpontkérés helyenként működik, másutt nem, de a működők is gyorsan betelnek" - írta az összefoglalóban Svéd Tamás MOK-titkár, aki kiemelte, hogy a megadott telefonszámok egy része hibás vagy elérhetetlen, a vonalak foglaltak, túlterheltek. Budapesten különösen nehéz a helyzet, mert az egyes oltópontok illetékessége is kérdéses.

Egészségügyi dolgozók oltása a Pest Megyei Flór Ferenc Kórházban. Fotó: MTI, Koszticsák Szilárd

Bár több kórház és a Semmelweis Egyetem (SE) klinikái is központilag szervezték dolgozóik beoltását, így is akadtak problémák. A minap az egyik klinika gyakorlatilag teljes orvosi kara és szakdolgozóinak mintegy fele - nagyjából száz ember - volt hivatalos az Ortopéd Klinikán üzemelő oltópontra, előre meghatározott sorrendben, hárompercenként behívva. Csakhogy ugyanerre a napra, ugyanerre a helyszínre az egyetem meghirdette minden dolgozójának a szabad személyes bejelentkezést, így az előre meghatározott sorrend felborult, a behívás véletlenszerűen történt. A kamarai jelentésben az olvasható, hogy az első vizsgálatra átlagosan 30-60 percet kellett várni, majd ugyanennyit az oltásra, és még egyszer ennyit a lepecsételt papírokra. Vagyis száznál több egészségügyi dolgozó időzött összezsúfolva több órán keresztül egy nem nagy területű alagsori helyiségben.

Szigorú prioritási sorrendben kellett volna oltani

Az összefoglalóban azt is megemlíti a MOK, hogy az egészségügyisek közötti oltási sorrend nem feltétlenül tükrözte a dolgozók veszélyeztetettségét. A kamara szerint a rendelkezésre álló vakcinamennyiség elosztásának egy központilag meghatározott, szigorú prioritási sorrendben kellett volna történnie: első körben például a COVID-osztályok és -ellátóhelyek, majd a sürgősségi osztályok, baleseti sebészetek dolgozóit, a légutat biztosító aneszteziológusokat és jelenleg is dolgozó fogorvosokat kellett volna beoltani. Ehhez képest a MOK-hoz eljutott hírek alapján az első napokban beoltottak csecsemővel otthon tartózkodó kismamát, a járvány kezdete óta az ellátásban nem részt vevő, nyugdíjas professzort, valamint számos adminisztratív munkatársat is.

