Koronavírus: kérdések és válaszok a vakcináról

Az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltást érintő leggyakoribb kérdésekből és az azokra adott válaszokból tettek közzé egy összefoglalót a koronavirus.gov.hu oldalon. Az informatív anyagból kiderül egyebek mellett a vakcina összetétele, de szó esik az alkalmazás legfontosabb feltételeiről, illetve az ellenjavallatokról is.

Összetétel, védelem, alkalmazás

A vakcina a koronavírus molekuláris szerkezetén alapuló technológia segítségével készült. Az oltóanyag mRNS-alapú, egy lipid nanorészecskébe csomagolt RNS molekulát (mRNS) tartalmaz. Az oltóanyag beadása elősegíti, hogy azimmunrendszerantitesteket és a vírus ellen ható vérsejteket termeljen, és így védelmet nyújtson a COVID-19 ellen. A védettség kialakulásához mindenkinek 2 adag vakcinát kell kapnia, 21 nap különbséggel. Az így létrejött immunitás időtartama még nem ismert, de a klinikai vizsgálatok már keresik a választ erre is.

Okozhat-e megbetegedést?

Fontos kérdés az is, hogy a Pfizer/BioNTech vakcina kinek adható, helyettesíthető-e mással (például az ismétlő oltás lehet-e másik típusú vakcina), illetve okozhat-e megbetegedést az oltóanyag. A tájékoztatás szerint a készítmény 16 évnél idősebb személyek beoltására alkalmas. A vakcina koronavírust nem tartalmaz, így nem idézheti elő a COVID-19 nevű betegség kialakulását. A német-amerikai vakcina nem cserélhető fel más COVID-19 elleni oltóanyagokkal. Jó tudni továbbá, hogy más oltóanyaggal egyidejűleg sem adható be a szer - legalább 4 hetet kell várnunk, ha egy másik betegség ellen is immunizálnánk magunkat.

Javallatok és ellenjavallatok

Az ismertetés szerint azon személyek is olthatók az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcinával, akik korábban már átestek a fertőzésen, amennyiben legalább 3 hónap eltelt a felgyógyulás óta. Az oltás emellett a krónikus betegséggel rendelkező személyeknek is adható, de csak akkor, ha nem áll fenn oltásra vonatkozó kontraindikáció. Várandósság alatt nem ajánlott a vakcina beadása, illetve a gyermekvállalási terveket is ajánlott 2 hónappal a vakcinálás utánra halasztani. Arról egyelőre nincs információ, hogy a vakcina kiválasztódik-e az anyatejbe, azok viszont, akik kockázati csoportba tartoznak és igénylik az oltást, a szoptatás ideje alatt is megkaphatják.

Akut lázas betegség, a vakcina bármely összetevőjével szembeni súlyos allergiás reakció, illetve korábban előfordult anafilaxiás reakció esetén semmiképpen nem ajánlott a védőoltás beadása. Az olthatóságról azonban minden esetben az oltóorvos dönt, egy kikérdezést és megvizsgálást követően. Antigén koronavírus-gyorsteszt elvégzésére nincs szükség az oltás előtt.

Mit tudhatunk a mellékhatásokról?

Sokakat érdekel az is, hogy vajon az oltás után kialakulhatnak-e mellékhatások, úgynevezett oltási reakciók. Fontos tudni, hogy ilyen panaszok bármelyik védőoltás után jelentkezhetnek, erre az oltóorvos is fel fogja hívni a figyelmet. A COVID-19 elleni vakcina beadása után fájdalom, bőrpír és duzzanat jelenhet meg a szúrás helyén. Érezhetünk továbbá fáradtságot, izom- vagy ízületi fájdalmat, de felléphet hidegrázás, láz, émelygés ésfejfájásis. Nagyon ritkán előfordulhat a nyirokcsomók megnagyobbodása, végtagfájdalom, álmatlanság vagy viszketés is.

A felsorolt reakciók enyhítésére fájdalom- és lázcsillapító gyógyszer alkalmazható. Fontos kiemelni azonban, hogy ezek csak átmeneti reakciók, amelyek szövődmények nélkül megszűnnek. Amennyiben oltási reakciót észlelünk magunkon, panaszainkat lejelenthetjük az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (OGYÉI), illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (NNK) is.

