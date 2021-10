Orbán szerint ezért kell beadatni a 3. oltást

Senki nem fogja tudni elkerülni a koronavírus delta variánsát - figyelmeztetett Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Mint mondta, ez az új mutáns sokkal agresszívabb, mint a korábbi változatok voltak, ezért jelenleg sokkal nagyobb a veszély, mint korábban volt.

Megkapja egy férfi a koronavírus elleni oltóanyag harmadik, emlékeztető adagját.

Fotó: MTI/Komka Péter

A szomszédban már nagy a baj

A koronavírus-járvány negyedik hulláma hamarosan bekerít minket - mutatott rá a miniszterelnök. Példaként említette, hogy Romániában már most is riasztó a helyzet , ezért - ahogy korábban már mi is beszámoltunk róla - 50 román beteget lát el Magyarország két határhoz közeli kórházban. A két ország között egyébként óriási különbség van az átoltottak arányában: Magyarországon kétszer magasabb, mint Romániában - emelte ki Orbán Viktor.

h i r d e t é s

Mutatjuk, hogyan lehetne megfékezni a negyedik hullámot az MTA szerint.

"Nem a maszk, hanem az oltás véd meg"

A védekezéssel kapcsolatban a miniszterelnök azt tanácsolta, hogy zsúfolt helyen vegyünk fel maszkot. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a COVID-19 ellen nem a maszk, hanem az oltás nyújt erős védelmet.

Orbán egyébként úgy ítélte meg, hogy Magyarország felkészülten várja a negyedik hullámot. "Vakcinánk, kórházi ágyunk, orvosunk, lélegeztető gépünk van bőséggel, fel vagyunk készülve egy negyedik hullámra" - fejtette ki.

Magyarországon is egyre több iskolában kell intézkedéseket hozni a koronavírus terjedése miatt. Az érintett intézmények számát 270-re saccolják, pontos adatokat azonban nehéz úgy mondani, hogy tesztelés és kontaktkutatás továbbra sincs.