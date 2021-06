Orbán: a gyógyszertári dolgozóknak is hálásak lehetünk

A koronavírus-járvány embert próbáló kihívások elé állított mindenkit. A patikákban dolgozó gyógyszerészek és asszisztensek azonban a krízishelyzet legnehezebb hónapjaiban is helytálltak - mutatott rá köszöntőlevelében Orbán Viktor.

Elismerést érdemelnek a gyógyszerészek. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Fontos szerepük van a patikában dolgozóknak

A beteg emberek nemcsak receptet kiváltani járnak a patikába, hanem sok esetben tájékoztatásért, útmutatásért is. Ez pedig most, amikor a koronavírussal kapcsolatban rengeteg álhír kering a világhálón, és az oltásellenesség is jelentős mértéket öltött, különösen fontossá vált - véli a miniszterelnök.

Elismerés jár a gyógyszerészeknek

A miniszterelnök biztosította a gyógyszertári dolgozókat arról, hogy a kormány elkötelezett a lakossági gyógyszerellátás nemzeti érdekkörben tartása, valamint a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális önállóságának biztosítása iránt. "Mindent megteszünk azért is, hogy a gyógyszertári szolgáltatások kiegyensúlyozottan, a kistelepüléseken élő honfitársaink számára is rendelkezésre álljanak" - fűzte hozzá Orbán Viktor.

