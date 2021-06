COVID-oltás: sokan még mindig bizonytalanok és félnek

Koronavírus: oltottként is megfertőzhetünk másokat? A válaszért kattintson ide!

Tájékoztató kampány elindítását sürgetik Olaszországban, hogy meggyőzhessék a magukat beoltatni nem akaró lakókat. A húsz olasz tartomány szövetségét április óta vezető Massimiliano Fedriga elmondása szerint ugyanis a régiók közös tapasztalatának számít, hogy akárhányszor újabb korosztály előtt nyitják meg a regisztrációt az új típusú koronavírus elleni védőoltásra, a kezdeti tömeges jelentkezés után megcsappan az oltakozási kedv. Ez azonban a teljes vakcinázási programot is befolyásolni fogja, mivel "el fogunk érni egy plafont, amelytől kezdve az emberek már nem fognak oltásra jelentkezni, miközben a lakosság minél szélesebb átoltottságára van szükség" - véli az elnök.

Sokan még mindig bizonytalanok és félnek. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

Így áll most az olasz oltási kampány

Az egészségügyi tárca keddi adatai szerint 38,9 millióan kaptak már legalább egy koronavírus elleni oltást, 13,3 millió embernek - vagyis a lakosság 24,4 százalékának - pedig már a második dózist is beadták. Azt is bejelentették, hogy a tartományok felkészültek az esetleges harmadik dózis beadására is.

Ami már biztos, hogy a közép-olaszországi Marche tartomány szeptember utolsó hetében megkezdi a harmadik dózisok beadását. Azoknak az egészségügyi dolgozóknak adnak egy harmadik COVID-19 elleni részoltást, akik tavaly december végén részesültek az első adagban. A harmadik, ismétlő oltásról azonban még a szakértők között is vita folyik.

Koronavírus: fontosabb a gyerekek beoltása, mint gondolnánk - olvassa el a részleteket!