Nyáron megnyílhatnak a határok Európában

A francia kormány bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt hatályba léptetett határzár a szigorú kijárási korlátozások május 11-én esedékes fokozatos feloldásakor is érvényben marad, legalább június 15-éig.

Ezek változnak hétfőtől a franciáknál

A koronavírus terjedésétől és a kórházak leterheltségétől függően két részre osztják az országot. A vörös zónába tartozó négy régióban - vagyis a párizsi agglomerációban, Elzász-Lotaringiában, valamint az északkeleti és a középső országrészben - továbbra is zárva maradnak a nyilvános helyek, beleértve a parkokat és a játszótereket is, és csak a legkisebbek kezdhetik meg az iskolába járást hétfőn. A 11 és 14 év közöttieknek azonban egész májusban távoktatásban kell folytatniuk az oktatást. A kevésbé veszélyeztetett zöld övezethez tartozó országrészben viszont ez utóbbi korosztályhoz tartozók is visszatérhetnek hétfőn az iskolapadokba. A középiskolák és a gimnáziumok azonban országszerte zárva maradnak, és csak május végén dönt arról a kormány, hogy ez a korosztály az idei tanévben - amely június végén ér véget - visszatérhet-e még az oktatási intézményekbe. A felsőoktatási intézmények viszont biztos, hogy csak szeptemberben nyithatnak meg.

A koronavírus-járvány újbóli berobbanásának elkerülése érdekében az egész országban kötelező lesz a tömegközlekedési járműveken a maszkviselés és a biztonsági távolságtartás. Emellett a párizsi agglomerációban a csúcsforgalmi időkben csak azok használhatják a tömegközlekedést, akik munkába indulnak vagy onnan tartanak hazafelé, illetve akiknek halaszthatatlan dolguk van, például orvoshoz, bíróságra vagy a gyerekükért mennek, és ezt igazolni is tudják. Aki nem tudja igazolni, hogy miért szállt járműre, 135 eurós pénzbírságot kaphat. Párizsban az általános karantén idején harmadannyi busz, metró és villamos közlekedett, mint általában. A párizsi tömegközlekedési vállalat, az RATP jelezte, hogy hétfőtől 75 százalékosra növeli a szolgáltatását, június elejére pedig visszaállhat a normál üzemmódba. A franciák egyébként péntek délutánig csaknem 175 ezer fertőzöttről és mintegy 26 ezer áldozatról számoltak be. A halálesetek napi száma ismét 200 alá csökkent.

Maszkot viselő járókelők Párizsban. Fotó: Getty Images

A britek is gondolkodnak az enyhítésen

Az Egyesült Királyságban péntek délutánig csaknem 208 ezer embert fertőzött meg és több mint 30 ezer életet követelt az új típusú koronavírus. A brit kormány szerint azonban már elkezdhetnek gondolkodni a védekezés következő szakaszáról, de továbbra is nagyfokú óvatosságra van szükség, mivel az új kórokozót még nem győzték le. A modellszámítások alapján az "R" fertőződési ráta országosan jelenleg 0,5-0,9 között mozog. Ez azt jelenti, hogy minden egyes koronavírus-fertőzött átlagosan egynél kevesebb embernek adja át a fertőzést, vagyis a járvány nagy-britanniai terjedése lassul.

"A brit lakosság monumentális erőfeszítéseinek köszönhetően az ország túljutott a tetőzésen, anélkül, hogy a járvány maga alá gyűrte volna az állami egészségügyi szolgálatot" - jelentette ki Dominic Raab külügyminiszter. Ugyanakkor kiemelte, hogy a koronavírus változatlanul fertőző és halálos, ezért továbbra is érvényesek a járvány terjedésének megfékezését célzó, március 23-án életbe léptetett korlátozó intézkedések. A következő lépéseket vasárnap esti televíziós beszédben ismerteti majd Boris Johnson. Közben egy friss üzleti felmérés megállapította, hogy a brit vállalatok több mint fele, vagyis csaknem 3 millió cég tart valamilyen mértékben attól, hogy a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt fizetésképtelenné válik.

Újraindul a termelés Oroszországban

A járványügyi előírások szigorú betartása mellett keddtől újraindul minden ipari és építőipari vállalat Moszkvában - jelentette be Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester. A kötelező karantén előírásain azonban még annak ellenére sem enyhítenek, hogy a moszkvai kórházakban kezelt Covid-19-betegek száma immár két hete nem emelkedik. Az orosz tisztifőorvos, Anna Popova azt javasolja, hogy a régiók vezetői három tényező - a koronavírus-fertőzöttek számának növekedése, a szabad kórházi ágyállomány és a szűrési arány - függvényében döntsenek az enyhítésről. A szakembert szerint szakaszosan, 3 lépésben kell megvalósítani a feloldást.

Először a szabadtéri sportolásra, a gyereksétáltatásra, valamint a kis alapterületű kereskedelmi és szolgáltató egységek működésére vonatkozó tilalmat lehetne feloldani, a távolságtartás fenntartása mellett. Második lépésben jöhet a családtagokkal való séta, valamint a nagy alapterületű kereskedelmi és szolgáltató egységek működésének engedélyezése. A harmadik lépés pedig a terek és a parkok, az összes üzlet és szolgáltatás, a közoktatási intézmények, a szállodák és a közétkeztetési intézmények megnyitása lehet. Egyébként a 85 orosz régióból már 68-ban tették kötelezővé a maszkviselést a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében. Az oroszok már csaknem 188 ezer fertőzöttről és több mint 1700 halottról adtak hírt.

Nyáron beindulhat a turizmus

A tervek szerint Görögország július elsején megnyílik a turisták előtt. A turizmus újraindításának részleteit még nem dolgozták ki pontosan, de május 15-éig elkészülnek vele. A tervben meghatározzák majd az egészségügyileg biztonságos utazás körülményeit, és a szektor pénzügyi támogatásának módjait is. Ez utóbbi azért fontos kérdés, mert a koronavírus-járvány miatt eddig 45 ezer munkahely szűnt meg az idegenforgalmi szektorban, valamint a szállodák, az éttermek és az utazási irodák egyharmada pedig csődtől tart.

Közben Dánia még csak nem is tervezi, hogy feloldja a koronavírus-járvány miatt elrendelt határzárát az idegenforgalom számára. "A jelenlegi helyzetben nem szabad turistáknak érkezniük Dániába, mert magukkal hurcolhatják a koronavírust" - jelentette be Nick Haekkerup igazságügyminiszter. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a szükségesnél tovább nem fogják zárva tartani a határátkelőket. A skandináv ország március közepén "zárkózott be" a koronavírus-járvány miatt. Azóta már meghaladta a 10 ezret a regisztrált fertőzöttek száma, és 522-en vesztették életüket a kór miatt.

