Jóval tovább tarthat a járvány, mint gondolták

A legtöbb ország már elkezdte a koronavírus ellen bevezetett intézkedések enyhítését, de sok helyen már a járvány újabb hullámára készülnek. A szakemberek szerint idén ősszel vagy télen indulhat a "második felvonás", és ezt a többség a mostaninál is súlyosobbnak jósolja. A németországi Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) azonban a napokban arra figyelmeztetett, hogy már ősz előtt elindulhat egy újabb nagyszabású fertőzéshullám.

Két évvel és több újabb hullámmal számolnak a szakértők. Fotó: Getty Images

A legoptimistább becslés

Németországban még a legoptimistább becslések szerint is legalább az év végéig eltart a koronavírus-járvány. Bár az országban már csökken egy ideje az újonnan igazolt fertőzések napi száma, ez még nem jelenti azt, hogy a világjárvány végének kezdeténél járunk - hangúlyozta Helge Braun német kancelláriaminiszter. Ő úgy véli, a fizikai kapcsolatok visszafogása és a társas távolságtartás módszere igen hatékonynak bizonyult, ezért ezt meg is tartják az élet minden területén. Ahol nagy a társasági élet, ott a vírus is jobban terjed, az utazások révén pedig szétterjed, így a lokális fellángolások helyett újabb országos járványkitörés következhet - fejtette ki.

Már karácsony előtt megjelenhetett Európában az új típusú koronavírus - kattintson a részletekért!

Ezzel kapcsolatban az RKI alelnöke, Lars Schaade úgy nyilatkozott, hogy az eddigi kutatási adatok arra utalnak, hogy a SARS-CoV-2-nél lehet némi szezonális hatás, így nyáron enyhülhet, ősszel pedig ismét erősödhet a koronavírus-járvány. De az is előfordulhat, hogy már ősz előtt kiformálódik egy újabb hullám, mert a járványlassító korlátozások fellazításával újra felgyorsul a vírus terjedése. Oltóanyag és gyógyszer hiányában csak az emberi magatartás befolyásolja a járvány alakulását, ezért változatlanul fontos, hogy mindenki a vírus megjelenése révén megváltozott viszonyokhoz igazítsa a magatartását - emelte ki a szakember.

Akár egy harmadik hullám is jöhet

Az RKI korábban egyébként arra is felhívta a figyelmet, hogy védőoltás nélkül egy járvány akkor ér véget, ha a népesség 60-70 százaléka átesik a fertőzésen. Azzal számolnak, hogy Németországban nemcsak egy második, de egy harmadik hullám is jöhet. A koronavírus úgynevezett reprodukciós rátája (R0) a napokban 0,71-en állt Németországban, ami azt jelenti, hogy 100 fertőzött már csak átlagosan 71 embernek adja tovább a vírust.

Két évig is eltarthat

Nem túl optimista a koronavírus-járvány végével kapcsolatban az a tanulmány sem, amely május elején jelent meg. A Minnesotai Egyetem kutatói szerint, ha az új típusú koronavírus úgy fog viselkedni, mint a spanyolnátha, akkor a második hullám sokkal pusztítóbb lesz, és akár két évig is eltarthat a járvány. Egy harvardi epidemiológus, Marc Lipsitch szerint pedig nagyon káros lenne egy olyan illúzióba ringatni magunkat, hogy ha egyszer kordában tudtuk tartani a járványt, akkor ez legközelebb is így lesz. A szakemberek szerint semmi okunk ezt hinni, sokkal inkább egy erőteljesebb "visszatérésre" kellene felkészülnünk a kórokozó részéről.

A SOTE rektora szerint szinte kizárt, hogy nyáron lényegi járvány legyen - a részleteket olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkében!