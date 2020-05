Koronavírus: karácsony előtt megjelenhetett Európában

Mint az korábban megírtuk, eddigi ismereteink szerint egy 33 esztendős német férfi volt az első, aki Európában kapta el a koronavírus-fertőzést. Az üzletembert egy kínai, Sanghajból Németországba utazó üzletfele fertőzte meg január 19. és 22. között. Franciaországban az első három COVID-19-beteget január 24-én jelentették be. Közülük ketten a világjárvány kiindulási pontjának számító Vuhanban jártak előzőleg, a harmadik érintett személy pedig egyikük közeli családtagja. Egy francia orvos, dr. Yves Cohen állítása szerint ugyanakkor már jóval korábban felbukkanhatott a SARS-CoV-2 a kontinensen.

Karácsony után már kezelhettek COVID-19-beteget

Dr. Cohen az Avicenne és Jean Verdier kórházak sürgősségi osztályának vezetőjeként dolgozik Párizstól nem messze. Elmondása szerint december 27-éntüdőgyulladásgyanújával került be hozzájuk a 43 esztendős, bobigny-i Amirouche Hammar. A férfit száraz köhögéssel, lázzal és légzési nehézségekkel szállították be az intézménybe. Mindez négy nappal azt megelőzően történt, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kínai hivatalát értesítették volna a Vuhanban megjelent, ismeretlen eredetű tüdőgyulladásos esetekről. Dr. Cohen elmondása alapján az asztmával és 2-es típusú cukorbetegséggel küzdő páciens gyermekeinél influenzaszerű megbetegedés jelentkezett, feleségének viszont nem voltak betegségre utaló tünetei.

Már tavaly decemberben felbukkanhatott az új koronavírus Párizs közelében. Fotó: Getty Images

Az eset további érdekessége, hogy saját bevallása szerint Hammar - aki azóta felépült betegségéből - augusztus óta nem járt külföldön, illetve elképzelése sincs, hogyan kaphatta el a vírust. Lehetséges magyarázat ugyanakkor, hogy a felesége egy szupermarketben dolgozik a párizsi Charles de Gaulle nemzetközi repülőtér közvetlen közelében. Elképzelhető tehát, hogy ő érintkezett Kínából frissen érkezett utasokkal, majd tünetmentes hordozóként fertőzte meg a családot a SARS-CoV-2-vel.

Hogyan derült fény az esetre?

Dr. Cohen kitért rá, tudatosan igyekezett felderíteni, nem jelent-e meg az új koronavírus azok körében, akiket december 2. és január 16. között kezeltek tüdőgyulladással az intenzív osztályon. Összesen 14 olyan pácienst talált ebből az időszakból, akik tesztje nem hozott pozitív eredményt más koronavírusokra vagy influenzára. Lefagyasztott mintáikat újra elküldte ellenőrzésre, az egyikben pedig két alkalommal is SARS-CoV-2 nyomait igazolták a laboratóriumi vizsgálatok, megerősítve az orvos gyanúját. Mi több, a Hammar mellkasáról készült CT-felvételek is hasonlóak, mint a COVID-19-betegek esetében - nem is beszélve ugye a beteg fizikai tüneteiről.

Dr. Cohen úgy véli, a beteg december 14. és 22. között fertőződhetett meg, mivel a COVID-19 tünetei jellemzően 5-14 napon belül jelentkeznek. Mindez arra utal tehát, hogy az új koronavírus már a 2019-es év végén is jelen lehetett Európában. Elképzelhető tehát, hogy miközben az egész világ Kínára és azon belül is Vuhanra figyelt, a kórokozó már az öreg kontinensen is cirkulált.

