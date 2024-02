Nem mindegy, melyik karodba kaptad a Covid-oltást

Nem mindegy, melyik karunkba kaptuk annak idején a koronavírus elleni első, majd az emlékeztető-oltást – számolt be az Oregon Health and Science University kutatásának eredményéről a Medriva. A kérdés azért merült fel, mert új szempont szerint vizsgálják a vakcinák hatásosságát.

Emlékszel még, melyikbe kaptad? Fotó: Getty Images

Védettebb, aki mindkét karjába kapott oltást

A kutatók arra jutottak, hogy aki két különböző karjába kapta az első, majd az azt követő emlékeztető-oltást, tovább marad immunis a koronavírus ellen. 950 felnőtt részvételével vizsgálták a Pfizer-BioNTech Covid19 vakcináját. A résztvevőket két csoportra osztották, az egyikben olyanok voltak, akik mindkét oltást ugyanabba a karjukba kapták, a másik csoportba pedig azokat tették, akik ellentétes karjukba kapták a vakcinát. Az utóbbiak esetében sokkal jobb immunválaszokat mértek, amiből arra következtettek, hogy ez a módszer hosszabb távú immunvédelmet adott.

A tanulmányban – mely a The Journal of Clinical Investigation című folyóiratban jelent meg – arról is beszámoltak, hogy négyszeres antitest-növekedést mértek azoknál, akik ellentétes karjukba kapták a két oltást.