Mutatjuk, hogyan tervezhetünk külföldi nyaralást idén

Mind a bezártságban megfásult lakosság, mint pedig a hónapok óta hibernált vendéglátóipar alig várja, hogy ismét megnyissák a határokat. A külföldi turizmus nyári újraindulásában az európai döntéshozók is bíznak, nyitni azonban csak megfelelő elővigyázatossággal lehet, nehogy afertőzésa tavalyi évhez hasonlóan ismét fellángoljon. Az oltások üteme országonként eltérő ütemben halad, a külföldi utazásokhoz így fontos lehet a már sokat emlegetett vakcina- vagy immunitás-útlevél.

Júniusban jöhet a "zöld útlevél"

Thierry Breton, az Európai Bizottság belső piacért felelős tagja március közepén azt jósolta, hogy még nyár előtt jöhet az immunitást igazoló irat, amelyre digitális zöld útlevélként (Digital Green Certificate) hivatkoznak. Ezt a dátumot néhány héttel később június 15-re pontosította, egyben reményét fejezte ki, hogy az idei turistaszezon is lesz olyan, mint a tavalyi, ami a várakozások ellenére végül nem is lett olyan szörnyű.

Az irat tartalmazni fogja, hogy a tulajdonost beoltották-e már a koronavírus ellen, vagy meggyógyult-e belőle, illetve produkált-e negatív tesztet. Az okmányt az unió minden tagállamának nyelvén (így magyarul is) kiállítják majd, és hivatalosan az EU minden tagországában érvényes lesz. A digitális irat lehetővé teszi, hogy a COVID-19 ellen beoltott, a negatív teszttel bíró, vagy a vírusból nemrég felépült személyek mind a 27 tagállamba akadály nélkül beléphessenek. Emellett az útlevélprogramba olyan EU-n kívüli országokat is be akar vonni, mint például Norvégia, Izland vagy Svájc.

Mindenki azt reméli, nyárra már szabadabban utazhatunk. Fotó: Getty Images

Thierry Breton azt is hangsúlyozta, hogy a zöld útlevél sem lesz kötelező az utazásokhoz, az a későbbiekben egy negatív teszttel kiváltható lesz. Emellett a gyorstesztek kapacitását és hatékonyságát is növelnék, hogy a lehető legbiztonságosabban nyithassák meg a határokat a turisták előtt.

Izraelből csak néhány országba utazhatunk

Efféle útlevelekkel természetesen az unión kívüli országok is kísérleteznek. A rendszert Izrael dolgozta ki az első között, ahol egyébként rekordmagas az átoltottsági arány, a felnőtt lakosság jelentős része már legalább az egyik vakcinát megkapta, és már megkezdték a szigorú lezárások enyhítését is. Korábban Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt, hogy az izraeli gyakorlatot érdemes tanulmányoznunk, akik jóval az európai oltottság előtt járnak. A BBC cikke szerint az országban applikáción keresztül, illetve papíralapon is igényelhető az oltási igazolvány, amit minden alkalommal fel kell mutatniuk, hogyha például szállodákba, edzőtermekbe vagy színházakba látogatnának. Ez az okmány már arra is feljogosítja a tulajdonosát, hogy külföldre utazzon - pontosabban azon kevés országok egyikébe (Görögországba, Ciprusra), amelyekkel az ország eddig megállapodást kötött.

A bevezetésekor azonban több probléma is felmerült. A külföldi állampolgárságú, de Izraelben élő emberek például nem kaphatták meg az iratokat, illetve azok sem, akiknek valamilyen okból nem volt aktív egészségbiztosításuk. Május 23-tól azonban a tervek szerint már Izraelbe is beutazhatnak majd azok, akik igazolni tudják, hogy megkapták a vakcinát.

Az Európán belüli turizmus egyik legnépszerűbb célpontja az uniót éppen elhagyó Nagy-Britannia, ahol továbbra is csak karanténkötelezettséggel lehet belépni. Az ország a külföldi utazásokat a BBC sajtóinformációi szerint legkorábban május 17-től engedélyezheti, de ezt a dátumot hivatalosan nem erősítették meg.

A magyarok már nagyon utaznának

Arra azonban továbbra sincs egyértelmű válasz, hogy ezek a digitális zöld útlevelek meddig lesznek érvényesek. Emögött elsősorban nem is jogi, hanem egészségügyi kérdéseket kellene tisztázni. Továbbra sem világos ugyanis, hogy egy beoltott ember mennyire képes továbbadni a vírust, ahogy azt is vizsgálják, hogy a jelenleg használt vakcinák meddig biztosítanak védettséget. Amíg ezeket a kérdéseket nem sikerül tisztázni, nehéz az immunitás-útleveleknek pontos szavatossági időt szabni. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) áprilisi állásfoglalásában azt írta: egyelőre nem támogatja az oltási útlevél kötelezővé tételét az utazásokhoz. Ennek egyik oka az a bizonytalanság, hogy az oltás véd-e a vírus terjesztése ellen, másrészt pedig méltánytalannak vélik azt a hátrányos megkülönböztetést, amit így el kell szenvednie annak, aki valamilyen okból nem juthatott oltáshoz.

A felmérések alapján a magyarok is nagyon vágynak már az utazásra. A Szállás.hu és az Ipsos legfrissebb reprezentatív felmérése szerint a lakosság harmada újra bízik abban, hogy el tud menni nyaralni: kizárólag belföldi pihenést a lakosság kétharmada, külföldit tízből 2 fő tervez idén nyáron.