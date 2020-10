Maszkviselés: mi igaz, és mi ferdítés?

A megfelelően viselt maszk semmilyen légzésproblémát nem okoz, ha okozna, a védőeszközt rendszeresen és folyamatosan viselő egészségügyi dolgozók észlelték volna. Ilyen jellegű gondot még a komoly szűrést biztosító - a viselőt is védő - maszkok sem okoznak, nem hogy azok a textilek, amelyeket azért hordunk, hogy ha esetleg fertőzöttek vagyunk, prüszköléssel, köhögéssel, beszéddel vagy egyszerű kilégzéssel ne terjesszük a vírust. A kórokozó ugyanis elsősorban cseppfertőzéssel terjed, magában nem közlekedik. Emiatt fontos a maszk, ami az orrból és a szájból távozó cseppecskéket megfogja, ezáltal a vírust sem engedi szabadjára.

Ezek a maszkviselés tipikus hibái Az emberek egy kisebb része rosszul vagy sehogy sem viseli a maszkot. Ez még olyan helyeken is előfordul (tipikusan az üzletekben), ahol pedig jogszabály írja elő az arc eltakarását. Egyesek talán úgy gondolják, hogy a személyes kényelmük fontosabb, mint más emberek élete, pedig ez a hozzáállás komoly veszélyt jelenthet. Kattintson a részletekért!

A védőeszköz ezen funkcióján túl mást nem tesz, viselése csak azért lehet kellemetlen, mert szabása, anyaga esetleg nem megfelelő, túl szoros, leszorítja magát az orrot. Persze a maszkhasználat akkor sem élmény, ha úgymond tökéletes darabot viselünk, de ha mindenki ezt tenné, kevésbé lenne szükség szigorú korlátozásokra.

Hogy ne bánja a szemüveg

"Ahhoz, hogy a maszk a lehető legkisebb kellemetlenséget okozza, meg kell tanulni jól viselni. Szemüvegeseknek például meg kell szokniuk, hogy a levegőt az orrukon át szívják be, majd a szájukon keresztül, lefele fújják ki. Ha ezt teszik, a szemüveg nem párosodik. Olyan ez, mint amikor az ember úszni megy és megtanulja, hogy olyankor is máshogy kell lélegezni" - mondja dr. Bella Zsolt fül-orr-gégész, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Centrum Fül-Orr-Gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika osztályvezető adjunktusa, a Noé Egészségközpont orvosigazgatója. Szemüvegesnél segíthet az is, ha a maszk felső élébe tesznek egy kis fém erősítést - vagy eleve olyat vesznek, ami követi az orr vonalát -, amivel a maszkot az orrhoz lehet simítani. Ez gátolja, hogy a levegő fölfelé távozzon, így szintén megelőzi a párásodást. Segít már az is, ha a szemüveget szappanos vízzel megmossák.

A maszkviselés sokkal kevésbé kellemetlen, ha figyelünk néhány dologra. Fotó: Getty Images

Annak érdekében, hogy a maszk az arcot minél kevésbé zavarja és dörzsölje, érdemes figyelni arra is, hogy anyaga puha, kellemes tapintású legyen. Lehet irritáló a gumipánt is, így azt is jól kell megválasztani, arra pedig ügyelni kell, hogy ne legyen túl szoros, a fület ne húzza. Ha ezt teszi, akkor a fülkagyló érzékeny porcszövete akár be is gyulladhat. Fontos az is, hogy a maszknak milyen illata van: ha kellemes, hosszabb ideig lehet viselni probléma nélkül.

Ha rosszabbul hallunk

Bár egyesek a maszkhasználat során halláscsökkenést tapasztalnak, a maszknak nincs tényleges halláscsökkentő hatása. Ugyanakkor bármilyen eszköz, ami az arcra vagy a fejre kerül, és leárnyékolhatja a csontos közegeket, áttételesen ronthatja a hallást. "Gondoljunk csak arra, hogy ha a saját arccsontunkat megütögetjük, akkor azt halljuk. Ha a fülünket bedugjuk, akkor ez a csontvezetéses hangterjedés fel is erősödik. Ez azért van, mert a rezgés csontvezetésen keresztül is bekerül a belső fülbe. Ez a folyamat a külső fültől független módon is működik, és értelemszerűen rosszabbul funkcionál, ha valami leárnyékolja a csontokat. Utóbbi lehet egy vastag sapka vagy kendő, egy dúsabb hajkorona, egy maszk, illetve bármi, ami a fejet vagy az arcot fedi" - magyarázza Bella Zsolt.

Viszont ezek a hatások csupán szubjektív mértékben csökkenthetik a zajérzékelést, objektíven nézve magát a hallást nem rontják. A hangokat inkább csak kissé torzítják, és ezt érezzük furcsának, kellemetlennek. Magyarán a halláscsökkenést csak megéljük, de hallószervünknek kutya baja, amint megszűnik az árnyékolás, újra tökéletesen hallunk.

Csínján a gumipánttal

A maszk nem csak a minimális árnyékolás miatt okozhat alig érezhető halláscsökkenést, hanem azért is, mert anyaga vagy gumija érinti a fülkagyló környékét is. Például ha a maszk túl szoros, a fület előrehúzhatja, szűkítve azzal a hallójáratot, rontva a hallást. Hasonló a helyzet akkor is, ha a szoros pánt miatt a hallójárat picit megduzzad. Szintén romlik a hallás akkor, ha a maszkviselés miatta a fület állandóan piszkáljuk, a fülzsírt pedig benyomkodhatjuk a hallójáratba. Emiatt ugyanolyan vezetéses halláscsökkenés történhet, mint a picit beduzzadt hallójárat miatt.

A maszkhasználatnak az úgynevezett irányhallásra is hatása lehet. Ennek oka, hogy a fülkagyló alapvetően oldalra tekint, viszont ha a maszkot túl szorosan tesszük rá, meghúzhatja előre, ami picit megváltoztatja a hallás irányát. Hasonló a helyzet akkor, ha a gumi a fülkagyló tövén egy kicsit bevág, és miatta a fülkagyló minimálisan hátrahúzódik. A fülkagylóra, és így az irányhallásra az is kihathat, ha a gumit a fülkagyló szélső területeire tesszük. Ilyenkor a fül külső területei kerülhetnek minimálisan előrébb, ami szubjektív módon szintén kihat a hallásra. Ezeket a hatásokat úgy lehet minimalizálni, ha a gumipánt nem túl szoros, a textilmaszk anyaga és szabása megfelelő, mindezek mellett pedig figyelünk arra, hogy a maszkot jól viseljük.