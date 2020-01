Magyarország is felkészült a koronavírusra

Ahogy már korábban is olvashatták a HáziPatika.com-on, az új koronavírus már Európában is megjelent: Skóciában, Írországban és Franciaországban is fertőzésgyanús tünetekkel kerültek kórházba emberek. A legfrissebb információk szerint azonban egyelőre nincs magyar fertőzött - sem a Magyarországon, sem a külföldön élők között. De még olyan külföldiről sem tudnak, aki úgy tartózkodna Magyarországon, hogy korábban megbetegedett volna.

Az EU-s országok túlnyomó többsége még nem vezetett be rendkívüli intézkedést a repülőtereken, hőkaput is csak néhány ország alkalmaz. Csehország azonban vasárnap ellenőrizni kezdte a prágai repülőtéren az országba érkező utasokat, nem mutatnak-e a koronavírus-fertőzésre, azaz a vírus okozta tüdőgyulladásra utaló tüneteket. Eddig még nem volt szükség beavatkozásra, de a forgatókönyv már kész. Minden esetet azonnal kivizsgálnak, és a betegséggyanús személyt karanténba zárják. Nem kizárt, hogy a későbbiekben Magyarországon is bevezetnek valamilyen rendkívüli intézkedést, de egyelőre nem tartják indokoltnak.

Hat magyar a Hopej tartományban van

Az önkéntes jelentkezés alapján a KKM már hat magyarról tud, aki a lezárt Hopej tartományban van. Mind a hatan egészségesek, a pekingi magyar nagykövetség mindannyiukkal kapcsolatban van - közölte az államtitkár. Az érintettek közül négyen egy gyár újranyitásán dolgoznak Vuhanban február elejéig, és nem szeretnék elhagyni a várost. Egy másik ugyanott tartózkodó magyar azonban elhagyná a várost, amint lehet, de nem Magyarországra utazna, hanem egy másik tartomány fővárosába, Hangcsouba, ahol él és dolgozik. A hatodik magyar pedig nem Vuhanban, hanem Hopej egy másik városában él, és amint lehet, hazatérne Magyarországra. A pekingi magyar nagykövetség kapcsolatban van a kínai külügyminisztériummal, valamint Hopej tartomány és Vuhan város külügyi irodájával is.

Magyarország felkészült

Az országos tisztifőorvos tájékoztatása szerint a magyar egészségügyi rendszer felkészült, rendelkezésre állnak a vírust kimutatni képes tesztek. Amennyiben a vírus megjelenne Magyarországon, Budapesten és vidéken is megvannak azok az egészségügyi protokollok, amelyek szerint el kell járni. Müller Cecília egyúttal hangsúlyozta, hogy itt kicsi az esélye a járványnak. Eddig egyébként két gyanús eset volt, de mindkettőnél kiderült, hogy nem a koronavírusról van szó.

Mint kiderült, a bangkoki nemzetközi repülőtér fogdájában helyi idő szerint vasárnap reggel elhunyt egy magyar férfi, akit azért vettek őrizetbe, mert a lejárt vízuma ellenére az országban maradt, és az idegenrendészeti ügyintézésig helyezték el a repülőtéren levő rendőrőrs fogdájában. A jelenlegi információk szerint a halálesetet nem a koronavírus okozta, sokkal inkább a férfi cukorbetegségéhez lehet köze. Az esetet azonban még vizsgálják.

A betegség tünetei és megelőzése

A koronavírusos megbetegedés tünetei hasonlóak az influenzáéhoz. Magyarországon azonban épp influenzajárvány van, ez pedig jelentősen megnehezíti az új vírus felismerését. A koronavírus azonosítása laboratóriumi módszerekkel lehetséges, és ennek feltételei már megvannak Magyarországon - ismertette Müller Cecília.

Az új vírus cseppfertőzéssel terjed és influenzaszerű tüneteket okoz. Fotó: MTI

Influenzaszezonban egyébként előfordulnak koronavírusos megbetegedések, de ez most valami egészen új. A szakemberek jelenleg is vizsgálják a nemrég létrejött változatot, keresik az ellenszerét és kutatják terjedését. Továbbá megerősített járványügyi figyelőrendszer is működik. Hogy megelőzhessük a fertőzést, ügyelni kell az alapvető higiéniai szabályokra. Javasolt a minél többszöri kézmosás és a "tüsszentési etikett" betartása. A vírus azonban csak élő sejtekben szaporodik, így például a Kínából érkező csomagok teljesen veszélytelenek.