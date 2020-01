Egyre nagyobb a pánik az új vírus miatt

Ahogy korábban megírtuk, egy eddig ismeretlen, tüdőgyulladást okozó vírus jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az előzetes vizsgálatok szerint az új koronavírus egy vuhani halpiacon jelenhetett meg először. A piacot azóta beszüntették, területét pedig fertőtlenítették. A vírus eddig 440 embert fertőzött meg Kínában, és 9 áldozatot követelt. A betegekkel közeli kapcsolatba került több mint 2 ezer embert is megvizsgálták, közülük 1394-en jelenleg is orvosi megfigyelés alatt állnak.

Bár a vírus terjedésének pontos útvonalát egyelőre nem sikerült tisztázni, fennáll a veszélye a mutációnak, ami a járvány terjedésének gyorsulásához vezethet - figyelmeztetett Li Pin, a Nemzeti Egészségügyi Bizottság igazgatóhelyettese. Kiemelte ugyanakkor, hogy biztosan le tudják majd küzdeni a járványt. A kínai járványügyi központ vezetője, Kao Fu szerint egyelőre nincs szuperfertőző beteg, aki egyszerre több embernek is tovább tudná adni a vírust. Úgy tűnik, a fiatalok és a gyerekek nem érzékenyek a vírusra - tette hozzá.

Védőmaszkot vásárol egy férfi egy vuhani gyógyszertárban. Fotó: MTI/AP/Dake Kang

Denevérek terjeszthetik

Az új koronavírus (2019-nCov) természetes gazdaszervezetei az atípusos tüdőgyulladáshoz (SARS) hasonlóan a denevérek lehetnek - derült ki a Kínai Tudományos Akadémia, a hadsereg, valamint a sanghaji Pasteur Intézet szakértőinek közös kutatásából. Egyelőre azonban nem tisztázott, hogy mi lehetett a közvetítő a denevérek és az emberek között. A kutatási eredmények szerint az új koronavírus gyengébb a 17 évvel ezelőtt Kínában feltűnt SARS-nál, de így is súlyosan fertőző.

Különös aggodalomra ad okot, hogy a pénteken kezdődő holdújévi munkaszünet miatt jelentősen emelkedik az utasforgalom Kínában. Idén a január 10. és február 18. közötti időszak számít utazási csúcsszezonnak. Ezalatt várhatóan mintegy 3 milliárd alkalommal kelnek útra az emberek különféle közlekedési eszközökön, így a fertőzöttek könnyen továbbadhatják a vírust. Vuhanban ezért óvintézkedéseket léptettek életbe. A repülőtéren és a vasútállomásokon például ellenőrzik az utasok testhőmérsékletét, és karanténba helyezik mindazokat, akiknél lázas tüneteket tapasztalnak.

Amerikában is megjelent

A vírus Kína határain túl is felbukkant. Tajvanon négy, Szingapúrban három, Vietnámban kettő, Nepálban pedig egy betegnél merült fel afertőzésgyanúja, míg Japánban egy esetben jelentették a vírus megjelenését. Emellett Hongkongban már legalább 90 embert karanténba helyeztek, de még egyetlen esetben sem erősítették meg az új koronavírus jelenlétét. Ausztráliában is karantén alá helyeztek egy férfit, akin a betegség tünetei jelentkeztek. A napokban pedig Amerikában is diagnosztizálták a vírust egy harmincas éveiben járó amerikai férfinél, aki a múlt héten, még az egyes amerikai repülőtereken bevezetett ellenőrzés előtt érkezett vissza Vuhanból. Az orvosok szerint állapota kielégítő, de állandó megfigyelés alatt tartják.

A koronavírusok légzőszervi és hastáji megbetegedéseket okoznak, hét ismert altípusuk van. Az új vírus "viselkedését" és az általa okozott tüneteket egyelőre vizsgálják. A szakemberek feltételezése szerint a betegség cseppfertőzéssel terjed.

New York és San Francisco város repülőterein - amelyeket közvetlen repülőjáratok kötnek össze Vuhannal - már múlt héten megkezdték a kínai nagyvárosból érkezők alapos vizsgálatát, Los Angelesben pedig a napokban kezdődött meg a Kínából érkező utasok egészségügyi szűrése egy százfős orvoscsapat segítségével - közölte az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC). Az utasok egészségügyi vizsgálatát kiterjesztik a chicagói és az atlantai légikikötőkre is. A napokban Észak-Korea pedig azt jelentette be, hogy felfüggeszti a külföldi turisták fogadását az új koronavírus miatt, mivel a legtöbb turista Kínából érkezik az országba. Az ügyre már az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is fokozottan figyel, várhatóan közegészségügyi rendkívüli állapotot hirdetnek majd a járvány miatt.