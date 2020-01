Megvan, mi terjeszti az új vírust

Ahogy korábban megírtuk, egy eddig ismeretlen, tüdőgyulladást okozó vírus jelent meg a közép-kínai Vuhanban. Az előzetes vizsgálatok szerint az új koronavírus egy vuhani halpiacon bukkanhatott fel először. A piacot azóta beszüntették, területét pedig fertőtlenítették. A vírus eddig 470 embert fertőzött meg Kínában, és 17 áldozatot követelt. Időközben már Makaóban és Hongkongban is kimutatták, de Mexikóban és Oroszországban is vizsgálnak egy-egy fertőzésgyanús esetet. A Kínából érkező utasokat ezért már több repülőtéren is ellenőrzik.

Eddig 17-en haltak meg az új vírus miatt, de már készül az oltóanyag. Fotó: iStock

Mégsem denevérek terjesztik

Korábban úgy gondolták, hogy az új koronavírus (2019-nCov) természetes gazdaszervezetei - az atípusos tüdőgyulladáshoz (SARS) hasonlóan - a denevérek lehetnek. Több kínai egyetem tudósai azonban úgy vélik, valószínűleg inkább a kígyók terjesztik a vírust. A legújabb elemzés eredményei szerint a 2019-nCoV változat egy rekombináns vírus a denevérekben lévő, valamint egy ismeretlen eredetű koronavírus között. A kutatók szerint egy szénhidrátszármazékokat tartalmazó összetett fehérjében végbement egyes változások miatt tud az új koronavírus fajok között, vagyis kígyóról emberre terjedni.

Már több országban megjelent

Kiderült, mi áll a rejtélyes megbetegedések mögött - kattintson a részletekért!

A vírus Kína határain túl is felbukkant. Tajvanon négy, Szingapúrban három, Vietnámban kettő, Nepálban pedig egy betegnél merült fel afertőzésgyanúja, míg Japánban egy esetben jelentették a vírus megjelenését. Emellett Hongkongban már legalább 90, Ausztráliában pedig 1 embert helyeztek karanténba. A napokban Amerikában is diagnosztizálták a vírust egy harmincas éveiben járó férfinél, aki a múlt héten, még az egyes amerikai repülőtereken bevezetett ellenőrzés előtt érkezett vissza Vuhanból. Az orvosok szerint állapota kielégítő, de még állandó megfigyelés alatt tartják. A vírus terjedése a sporteseményeket is érintette. A 2020-as olimpiai játékok egyes, Vuhanban megrendezendő, ökölvívó selejtező mérkőzéseit le kellett mondani, míg a női labdarúgó selejtező helyszínét át kellett helyezni Nancsingba.

Már készül a vakcina

Eközben Oroszország megkezdte az új kínai koronavírus elleni vakcina kidolgozását, egyúttal az összes határátlépő pontján elrendelte a fokozott egészségügyi ellenőrzés bevezetését. Az országban próbálják minimálisra csökkenteni az új koronavírus elterjedésének veszélyét, a fogyasztóvédelem pedig kidolgozta a korai észlelés rendszerét. Az orvosok módszertani útmutatást kaptak a vírussal kapcsolatban, a közlekedési eszközöket pedig fertőtlenítik.