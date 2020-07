Koronavírus: újabb vakcinát teszteltek embereken

Több mint ezer emberen tesztelték az Oxford Egyetem és az AstraZeneca közös fejlesztésű koronavírus-vakcináját. Az oltóanyag biztonságosnak és hatékonynak tűnik, az eredmények biztatóak - számolt be róla a BBC.

A kísérleti alanyok szervezete az oltás hatására antitesteket kezdett termelni az új típusú koronavírus ellen. Az önkéntesek csak enyhe mellékhatásokat tapasztaltak a vakcina beadása után. Csaknem háromnegyedüknél láz vagyfejfájásjelentkezett.

Itt tartanak az oroszok

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, az oroszok június 18-án kezdték meg az első orosz koronavírus-vakcina hivatalos tesztelését, és az önkéntes tesztalanyok egyike sem tapasztalt nem kívánt mellékhatást. A friss adatok szerint viszont az immunitás a kísérlet minden részvevőjénél kialakult.

A brit oltóanyag biztonságosnak és hatékonynak tűnik. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A tesztelés második szakaszának augusztus 3-ai lezárása után közvetlenül meg is kezdődik a klinikai tesztelés harmadik, tömeges szakasza, egyebek között a Közel-Keleten is. Száz embert vonnak be például az Egyesült Arab Emírségekből, Törökországból, Afrikából és más országokból is - ismertette Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója. A koronavírus elleni vakcina jóváhagyása augusztusban várható, majd az RFPI portfóliójához tartozó két cég, az R-Pharm és az Alium megkezdi a tömeggyártást.

200 millió adag készülhet még idén

Az orosz fejlesztésű oltóanyagot öt másik országban is gyártani fogják majd, így az év végére elkészítendő dózisok száma eléri majd a 200 milliót. Egy orosz cég emellett koprodukcióban fogja előállítani az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca vakcináját. Az első orosz koronavírus-vakcinát egyébként a Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet (NICEM) fejlesztette ki.

Világszerte mintegy 140 oltóanyag kifejlesztése folyik az új koronavírus ellen, több mint 20 vakcina el is jutott a klinikai tesztelés különböző stádiumaiba. A világon 2021-ben már 3 milliárd adagnyi adenovírus-vektorvakcinát fognak előállítani, ami lehetővé teszi majd a koronavírus-járvány elleni hatékony küzdelmet - vélekedett Dmitrijev.

Az első orosz, koronavírus elleni oltóanyag egyébként egy vektorvakcina, amely egy olyan adenovírus-DNS-en alapul, amelybe beépítették a SARS-CoV-2 koronavírus egyik génjét. Az adenovírust (közepes méretű, lipidburok nélküli, többnyire légzőszervi megbetegedést okozó családhoz tartozó vírust) az eljárás során olyan "tartályként" használják fel, amely a koronavírus-gént a sejthez szállítja, ott beindítja az új koronavírus burkának fehérjeszintézisét, és ily módon "megismerteti" az immunrendszert a potenciális ellenséggel. Az ilyen készítményt nevezik vektorvakcinának. Az RFPI-vezér szerint az első hírvivő ribonukleinsav (mRNS) alapú vakcinát leghamarabb jövőre engedélyezhetik, addig ugyanis ellenőrizni kell például a termékenységre gyakorolt hatását.

