Koronavírus: újabb országokban jelent meg

Dánia és Észtország csütörtökön jelentette be az első koronavírusos eseteit. Észtországban egy állandó lakhatási engedéllyel rendelkező iráni állampolgárnál igazolták a koronavírus jelenlétét. A fertőzött személy szerda este tért vissza Iránból. Dániában pedig egy férfi fertőződött meg, aki a közelmúltban tért vissza Észak-Olaszországból, és megmutatkoztak nála a kór tünetei - a köhögés és a láz. A férfi - aki a TV2 dán televízió egyik munkatársa - a múlt héten Lombardiában síelt a családjával, hétfőn tért haza feleségével és fiával. Nála kimutatták a kórt, a családtagoknál viszont nem. A férfi jó állapotban van. A család az otthonában van karanténban, és mindennap kapcsolatban állnak a Koppenhágától keletre található Roskilde kórházával.

A hatóságok jelenleg vizsgálják, hogy kikkel voltak közeli kapcsolatban. A megfertőződésre akkor van esély, ha a vírushordozó legalább kétméteres távolságon belül állt kapcsolatban más emberekkel. Az eset ellenére Dániában egyelőre még nem korlátozták a beutazást az országba. Ugyanakkor kijelentették, hogy megemelkedett a vírus behurcolásának kockázata, ám azt egyelőre csekélynek tekintik.

Romániában is megjelent a fertőzés

Szerda este közölték, hogy Romániában is megjelent a koronavírus. Az ország déli részén, egy Gorj megyei férfinál mutatták ki a fertőzést. A jelenleg karanténban lévő 20 éves férfi egyelőre tünetmentes. Azért vettek tőle mintát, mert ő az egyike annak a 44 román állampolgárnak, aki a múlt hét végén érintkezésbe került egy 71 éves olaszországi koronavírusos beteggel. A férfit, aki az olasz állampolgár romániai vendéglőjében dolgozott, Bukarestbe szállítják. Hét, vele egy lakásban élő családtagjánál a koronavírus-teszt negatívnak bizonyult, így ők egyelőre hatósági őrizet alatt az otthonukban maradnak.

A Matei Bals járványügyi intézetben további 33 olyan minta ellenőrzése van folyamatban, amelyet az olaszországi beteggel érintkezésbe került román állampolgároktól vettek a hatóságok. Az országban egyébként 69 embert helyeztek karanténba, 4418-at pedig otthonában szigeteltek el, miután olyan országokból tértek vissza Romániába, ahol már megjelent a koronavírus-fertőzés. Romániában már a vírus olaszországi terjedése is fokozott aggodalmat váltott ki, hiszen Olaszországban mintegy 1,2 millió román él - több mint egynegyedük az ország északi tartományaiban, ahol a legtöbb fertőzést észlelték.

Georgiában és Norvégiában is van beteg

Georgiában is regisztrálták az első koronavírusos megbetegedést. A beteg a kaukázusi ország egyik állampolgára, aki Iránból Azerbajdzsánon keresztül érkezett haza. A férfi határon lett rosszul, és az orvosok rögtön a tbiliszi fertőző kórházba szállították, ahol pozitív eredményt mutatott a vírusteszt. Emiatt Giorgi Gaharia miniszterelnök úgy döntött, hogy két hétre korlátozzák a légi és szárazföldi közlekedést Iránnal. Az intézkedésről már tájékoztatták az iráni felet.

"Pánikra nincsen ok, mert a beteg gyakorlatilag nem tartózkodott georgiai földön. Jelenleg a tbiliszi kórház elkülönített részlegén ápolják, ahonnan a vírus továbbterjedésének veszélye minimális" - közölte Ekaterina Tikaradze egészségügyi miniszter. Mint mondta, Azerbajdzsánban minden olyan embert karanténba helyeztek, aki kapcsolatba került a fertőzött férfival.

Közben már Norvégiában is kimutatták egy embernél a fertőzést. A beteget otthonában elkülönítve kezelik. A fertőzött személy a múlt héten tért vissza Kínából, de nem tűnt betegnek. Valószínűleg nem fertőzött meg senkit.

Újabb horvát beteg

Egy harmadik embernél is kimutatták a koronavírus jelenlétét Horvátországban. A férfi a szicíliai Palermóban dolgozott, jelenleg pedig a fiumei kórházban van karanténban. Az első esetet kedden jelentették az országból, a beteg egy 26 éves férfi, aki egy hete Milánóban járt. Szerdán viszont az ikertestvéréről is kiderült, hogy elkapta a vírust. Jelenleg mindketten a zágrábifertőző betegségekklinikáján vannak karanténban, tüneteik enyhék.

Az országban eddig 87 koronavírus-tesztnek lett negatív eredménye, 8 esetben pedig még várják az eredményeket - köztük az első fertőzött barátnőjéét is, akinél megismételték a vizsgálatot. További 64 embert szigorú ellenőrzés alatt tartanak. Ők otthoni megfigyelés alatt vannak, és naponta kétszer kell jelentkezniük a járványügyi szolgálat munkatársainál. A horvát válságstáb tagjai naponta kétszer üléseznek, majd sajtótájékoztatót tartanak a legfrissebb fejleményekről.

Észak-Macedóniában is megjelent a koronavírus

A fenti országok mellett Észak-Macedóniában is azonosították az első koronavírus-fertőzést. Ezt szerdán jelentette be az egészségügyi miniszter, Venko Filipce. Az információk szerint az első fertőzött egy nő, aki Olaszországból tért haza. A nő kisbusszal érkezett Olaszországból Észak-Macedóniába. A jármű többi utasát még vizsgálják, hogy kiderüljön, megfertőződtek-e. A szkopjei kórház fertőzőosztályán egyébként hárman is jelentkeztek influenzaszerű tünetekkel, de csak az Olaszországból hazatért nőnél mutatták ki a koronavírus jelenlétét. Az eset miatt Észak-Macedónia fokozott ellenőrzést vezetett be a határain, hogy kiszűrje az esetleges megbetegedéseket. Akinél valamilyen tünetek mutatkoznak, azt azonnal kórházba szállítják, hogy elvégezzék nála a szükséges vizsgálatokat.

Rendkívüli állapot Litvániában

Litvániában országos rendkívüli állapotot rendeltek el az új típusú koronavírus terjedése miatt. A lépés lehetővé teszi az óvintézkedések jobb összehangolását, növeli az illetékes hatóságok munkájának hatékonyságát, és egyszerűbbé teszi az országos egészségügyi tartalékokhoz való hozzáférést is. Litvániában jelenleg mintegy 800 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt, akik a közelmúltban Kínában vagy Észak-Olaszországban jártak. A járvány sújtotta térségekből érkező utasokat a litván repülőtereken előzetes orvosi vizsgálatnak vetik alá, kikérdezik őket, elkérik elérhetőségüket, és tudatják velük az esetleges további teendőket.

A súlyos tüdőgyulladást okozó új koronavírus decemberben jelent meg a közép-kínai Hupej tartomány székhelyén, a 11 millió lakosú Vuhanban. Azóta már több mint 78 ezer megbetegedést és csaknem 2800 halálesetet regisztráltak Kínában. Az új koronavírus Kínán kívül több mint 40 országban felütötte a fejét, ezekben - az óceánjáró üdülőhajókkal együtt - már több mint 2 ezer ember betegedett meg. A szárazföldi Kínán kívül már közel 60-an haltak meg a betegségben.